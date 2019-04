Comissária europeia acusada de usar meios da Comissão para apoiar candidatura de Pedro Marques

A comissária europeia para a Política Regional, responsável pela supervisão dos fundos europeus, terá usado meios da Comissão Europeia para gravar um vídeo de apoio ao cabeça de lista do PS às eleições europeias. A Comissão Europeia diz que não vê qualquer irregularidade no vídeo gravado para a campanha socialista e Pedro Marques garante que a comissária sabia que o seu testemunho era para ser usado como material de campanha.

A notícia foi avançada pela SIC que refere as alterações que o presidente da Comissão Europeia promoveu ao Código de Conduta para Membros da Comissão Europeia para permitir que os comissários europeus possam fazer campanha sem terem de cessar funções. Mas nesse documento consta que os membros da comissão que pretendam participar em ações de campanha “devem informar o presidente da sua intenção” e ele é que deve decidir “se a participação em causa é compatível como desempenho das funções de membro da Comissão”. Mas há uma coisa que lhes fica, desde logo, interdita: “Não podem usar os recursos humanos ou materiais da Comissão durante esse período”.

E é precisamente isto que, segundo a SIC, a socialista romena Corina Certu terá feito no vídeo gravado em frente ao Edifício Berlaymont, sede da Comissão Europeia. O testemunho não chega a ter dois minutos de duração, mas não deixa qualquer dúvida sobre o carácter propagandístico. A comissária que tem a pasta dos fundos europeus — uma pasta apontada ao candidato socialista numa futura Comissão — diz “ter testemunhado o sucesso de Portugal na implementação da política de coesão” e atribui esse papel diretamente a Pedro Marques.

Em Portugal, o socialista tem sido atacado pela oposição sobre a má aplicação dos fundos comunitários no tempo em que foi o ministro do Planeamento e responsável por esta pasta no Governo — funções que terminou em fevereiro para ser o cabeça de lista do PS às Europeias. Corina Cretu surge a dar uma ajuda na contestação desse argumento ao dizer, no tal vídeo, que “é de notar que Portugal é um dos países de topo em termos de implementação de fundos”.

Sobre Pedro Marques diz que foi “graças ao seu trabalho e de toda a sua equipa que foram concretizados muitos projetos concretos em Portugal” que, por sua vez, “contribuíram para a recuperação económica e social de Portugal”. Também diz que o socialista “é um dos melhores embaixadores do projeto europeu e um ótimo negociador”.

Contactada pelo canal televisivo, a Comissão diz que o vídeo não tem qualquer irregularidade e que apenas explica a cooperação entre a Comissão e o Governo em matérias de política de coesão. Pedro Marques garantiu à SIC que a comissária soube sempre que o seu testemunho era para ser usado no contexto eleitoral.

Continuar a ler