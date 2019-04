Este é o novo videoclip de Madonna que vai passar em direto na MTV de vários países

O vídeo da música que Madonna lançou na semana passada com o cantor colombiano Maluma vai estrear esta quarta-feira às 21:00h na MTV para cerca de 180 países. O single ”Medellín” faz parte do novo álbum da cantora, Madame X, que vai sair no dia 14 de junho.

O lançamento do vídeo vai ser acompanhada por um especial de meia hora — o ”MTV Presentes: Madonna Live” — em que Madonna vai responder a perguntas dos fãs que estiverem presentes no evento de estreia em Londres ou de Nova Iorque, Milão e São Paulo, que lhe cheguem por satélite. Maluma também vai fazer parte da festa a partir de Miami, nos Estados Unidos.

A MTV tem divulgado algumas partes do videoclip para criar algum mistério. Neste excerto, Madonna aparece a rezar numa igreja ou numa capela, iluminada por uma rosácea e, no momento a seguir, surge em cima de um cavalo. Durante estes momentos sussurra algumas palavras, como ”eu ainda acredito que os deuses são humanos. Graças a Deus pela natureza. Pelo espírito da minha mãe, que sempre me protegeu”.

