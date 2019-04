Madonna: já podemos ver o primeiro vídeo do novo álbum

O vídeo da música que Madonna lançou na semana passada com o cantor colombiano Maluma já pode ser visto, depois de ter sido estreado na MTV para cerca de 180 países. O single ”Medellín” faz parte do novo álbum da cantora, Madame X, que vai sair no dia 14 de junho. Veja-o aqui:

Aqui pode rever a transmissão que passou em direto na MTV, um especial de meia hora — o ”MTV Presentes: Madonna Live” — em que Madonna respondeu a perguntas dos fãs que estiverem presentes no evento de estreia em Londres ou de Nova Iorque, Milão e São Paulo, que lhe chegaram por satélite. Maluma também fez parte da festa a partir de Miami, nos Estados Unidos.

O próximo disco de Madonna — o seu 14º — já se encontra em pré-venda na Apple Music e deverá ser lançado a 14 de junho. A plataforma de streaming musical revelou o alinhamento do álbum, que incluirá uma versão do tema da portuguesa Blaya “Faz Gostoso” com a brasileira Anitta. Dino D’Santiago e a Orquestra das Batukadeiras também faz parte da lista de colaborações, tal como Quavo (do grupo de rap Migos) e Swae Lee. A produção musical do álbum ficou a cargo de Diplo e Mike Dean.

Continuar a ler