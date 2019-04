Ministério Público pede prisão imediata Duarte Lima

O Ministério Público (MP) promoveu esta quarta-feira à juíza Margarida Alves a emissão imediata de mandados de detenção contra Duarte Lima, ex-deputado do PSD, e o seu antigo sócio Vítor Raposo, avançou o jornal Expresso e confirmou o Observador.

O Expresso avança também que a entrada de Duarte Lima no Estabelecimento Prisional da Carregueira já está a ser preparada e que o processo vai agora seguir para a juíza Margarida Alves, titular dos autos no Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa. Os mandados de detenção, no entanto, não deverão ser emitidos esta quarta-feira, existindo a expetativa, segundo uma fonte judicial, de que os mesmos seja emitidos até 6.ª feira.

Na semana passada, o Observador avançou que Duarte Lima tinha pedido ao tribunal para ser ele a entregar-se na prisão de forma discreta e longe dos holofotes mediáticos — ao contrário do que aconteceu em novembro de 2011, quando foi detido em casa, em Lisboa. No seguimento desse requerimento, o MP emitiu um despacho no qual discorda da interpretação da defesa de Duarte Lima por a mesma não ter enquadramento legal. Ao que o Observador apurou, o procurador titular dos autos no Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa entende que os mandados de condução à prisão devem ser emitidos imediatamente para que Duarte Lima e Vítor Raposo iniciem o quanto antes o cumprimento das penas de prisão a que foram condenados.

Duarte Lima, recorde-se, foi condenado em 2014 a uma pena de prisão efetiva de dez anos pelos crimes de burla qualificada e de branqueamento de capitais por um negócio imobiliário em que o Banco Português de Negócios (BPN) foi o principal alvo da burla dada como provada, tendo a Relação de Lisboa reduzido tal pena em 2016 para seis anos. Espera-se agora que Duarte Lima cumpra os “três anos e seis meses” de prisão, uma vez que o restante tempo já foi cumprido em prisão domiciliária. Pelo menos, é essa a interpretação da defesa de Duarte Lima.

Em causa está a compra de terrenos no concelho de Oeiras para a construção do Instituto Português de Oncologia, o que fez com um empréstimo do BPN.

Continuar a ler