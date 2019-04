Moçambique em alerta vemelho: o ciclone Kenneth está a chegar

Há um novo ciclone a caminho de Moçambique e deve chegar a terra já esta quinta-feira. Um mês depois do Idai, Moçambique prepara-se para ser atingido por rajadas de vento de até 150km/hora e chuvas intensas. Estima-se que o ciclone afete 700 mil pessoas e, de acordo com as previsões metereológicas, a zona de Cabo Delgado, no norte de Moçambique, deverá ser a mais atingida.

A tempestade tropical já atingiu o nível 3 de ciclone e, neste momento, está a passar pelas ilhas Comores. As autoridades das ilhas, que se ficam perto de Madagáscar, encerraram os aeroportos e escolas durante 24 horas por precaução. Há relatos de estragos provocados pela chuva e ventos fortes.

O governo moçambicano já ativou um fundo de emergência de 1,3 milhões de euros para ajudar as potenciais vítimas do ciclone. “Fizemos um levantamento preliminar daquilo que serão as necessidades e estão estimadas em cerca de 100 milhões de meticais (1,3 milhões de euros)”, disse a diretora-geral do Instituto Nacional de Gestão de Calamidades (INGC), Augusta Maita.

O alerta vermelho foi anunciado na manhã desta quarta-feira. Além do norte de Moçambique, o ciclone poderá ainda afetar o sul da Tanzânia, país vizinho.

A Nasa explicou que as nuvens da tempestade tropical estão a produzir chuva intensa dado as temperaturas negativas de -53ºC. A agência americana refere ainda que, antes de chegar a Moçambique, o ciclone vai atingir uma velocidade de 194km/h.

#CycloneKenneth is heading for northern Mozambique's Cabo Delgado province and will make landfall on Thursday evening. Wind speeds of 150 km/h will lash the coastline upon landfall and >300 mm of rain is expected from Thurs. to Sat. over a large part of the province. #eNCA pic.twitter.com/XWkZt0PPrZ — eNCAWeather (@eNCAWeather) April 24, 2019

Estão prontas para atuar dez embarcações e 20 pilotos para apoio imediato em operações de resgate. Tanques de água, bens alimentares, tendas, kits de abrigos e ferramentas estão também disponíveis para ajudar as pessoas afetadas pelo ciclone que se formou no Oceano Índico.

As bacias hidrográficas de Cabo Delgado estão com níveis de água superiores ao normal devido às intensas chuvas, cenário semelhante ao que se verificou quando o Idai atingiu o país.

Moçambique quer evitar o cenário de devastação causado pelo ciclone Idai, que atingiu a Beira a 14 de março. Na altura, as falhas no sistema de alerta foram apontadas como um dos principais responsáveis pelo número de mortos. De recordar que morreram mais de 600 pessoas vítimas do Idai e 1,5 milhões foram afetadas. De acordo com o presidente moçambicano, o número de mortos pode ainda ultrapassar os mil.

De acordo com a BBC, o Kenneth pode ser o maior ciclone algumas vez registado a atingir a região de Moçambique.

