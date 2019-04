PJ detém suspeito de matar jovem nas Caldas da Rainha

A Polícia Judiciária deteve na terça-feira um indivíduo do sexo masculino, com 31 anos de idade, “por fortes indícios da prática dos crimes de homicídio qualificado, incêndio e profanação de cadáver”. A vítima, um jovem de 21 anos, estava desaparecida desde o dia 15 de abril — o corpo carbonizado foi encontrado esta terça-feira pela PJ, bem como “o veículo automóvel em que se fazia transportar, situados ambos numa zona de mato, próximo das Caldas da Rainha”, segundo consta no comunicado enviado às redações.

O crime em causa aconteceu a 15 de abril na zona das Caldas da Rainha. O cadáver do jovem que o Correio da Manhã identifica como sendo um militar chamado Ricardo Porfírio foi encontrado “numa zona de mato, sob um veículo automóvel” — tanto o automóvel como a vítima foram “destruídos por ação do fogo”. Segundo a TVI, o homem detido seria o namorado da vítima, encontrada em Vale do Coto.

“As diligências efetuadas permitiram ainda determinar que a vítima se encontrou pessoalmente com um indivíduo do sexo masculino residente na zona das Caldas da Rainha, tendo-se verificado a prática dos crimes por parte do suspeito na sequência do encontro pessoal”, lê-se ainda no comunicado disponibilizado pela PJ. Esta terça-feira, após a descoberta do cadáver e respetivo veículo, “procedeu-se à identificação, localização e detenção do indivíduo suspeito da prática dos crimes”.

Na sequência da investigação das autoridades foi possível “reunir importante e sólido acervo probatório que permite indiciar fortemente o suspeito como autor do crime”. O detido foi presente a primeiro interrogatório judicial esta quarta-feira, “para aplicação de medida de coação adequada à gravidade da sua conduta”.

