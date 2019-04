Sri Lanka. Bombistas suicidas eram de classe média e alta e Presidente pede a demissão de chefe da polícia e secretário da Defesa

Um dos bombistas suicidas envolvido nos ataques de Domingo de Páscoa terá estudado no Reino Unido e Austrália, confirmou o vice-ministro da Defesa do Sri Lanka, noticiou o jornal britânico The Guardian. Ruwan Wijewardene acrescentou que muitos dos bombistas terão estudado ou vivido fora do país. O Presidente Maithripala Sirisena pediu a demissão do inspetor-geral da Polícia e do secretário da Defesa, motivado pela falta de comunicação dos alertas em relação às ameaças de bomba, noticiou o jornal The Washington Post.

“Acreditamos que um dos bombistas suicidas estudou no Reino Unido e, mais tarde, fez uma pós-graduação na Austrália antes de voltar e se estabelecer no Sri Lanka”, disse o vice-ministro da Defesa, numa conferência de imprensa, na manhã desta quarta-feira. “Este grupo de bombistas suicidas, a maior parte deles são instruídos e vêm da classe média e média-alta, por isso são independentes e as famílias têm estabilidade financeira. Isto é um fator de preocupação.”

Dois dos alegados bombistas que se fizeram explodir durante o pequeno-almoço nos hóteis Shangri-La e Cinnamon Grand eram Imsath Ahmed Ibrahim, de 33 anos, e Ilham Ahmed Ibrahim, de 31, irmãos e filhos de um negociante abastado de Colombo, noticia o jornal The Telegraph. O negociante de especiarias, Mohamed Ibrahim, foi um dos detidos depois de uma rusga no bairro onde vive. Durante a rusga, a nora fez explodir uma bomba que a matou a ela e a outras três pessoas, refere o jornal The Washington Post.

Até ao momento foram detidos 58 suspeitos — 32 dos quais ainda sob custódia policial —, segundo informou Ruwan Gunasekara, porta-voz da polícia, mas ainda estarão a monte nove pessoas diretamente ligadas aos ataques, informaram fontes ligadas à investigação, citadas pelo The Guardian. Entre os nove bombistas, oito estão identificados e apenas um era uma mulher. Não existia, entre eles, nenhum cidadão estrangeiro. O primeiro-ministro Ranil Wickremesinghe alertou que além de suspeitos armados, haverá ainda explosivos não encontrados.

O vice-ministro da Defesa, Ruwan Wijewardene indicou também que os ataques terão sido inspirados e financiados pelo ISIS — que já reclamou o ataque. Até ao momento, o governo tinha revelado que o grupo islâmico National Thowheed Jamath era responsável pelos ataques, embora o primeiro-ministro duvidasse que tivessem capacidade para tanto. “Houve treino e uma coordenação que nunca tínhamos visto antes”, disse Ranil Wickremesinghe, citado pela BBC. O grupo local não reinvindicou o ataque, refere a BBC.

O ministro da Defesa também terá dito que os ataques representavam uma represália aos ataques nas mesquitas de Christchurch, na Nova Zelândia. Segundo o jornal The Guardian, os investigadores não têm nenhum pista nesse sentido.

O Presidente Maithripala Sirisena terá reunido esta manhã com o secretário da Defesa, Hemasiri Fernando, e com o inspetor-geral da Polícia, Pujith Jayasundara, para lhes pedir que se demitam dos cargos que ocupam. Em causa estará o facto de os serviços de inteligência já terem identificado as ameaças de ataque terrorista e o Presidente, que acumula a pasta de ministro da Defesa, não ter sido informado.

