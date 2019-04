Tesla quer ser “a Uber e o Airbnb” dos eléctricos

A reunião desta semana dos responsáveis pela Tesla com investidores, que decorreu na sede da marca em Palo Alto, na Califórnia, foi recheada de surpresas. Para os que desejam investir no construtor, mas sobretudo para os concorrentes. De uma assentada, Elon Musk, o CEO da empresa, conseguiu seguiu um rumo oposto ao da totalidade dos outros construtores de automóveis. Onde estes dizem que os carros autónomos estão a anos de poderem ser uma realidade, Musk defendeu exactamente o contrário, afirmando que a Tesla está pronta para avançar já no próximo ano, nos locais onde isso seja legalmente possível.

Para que não houvesses dúvidas, a Tesla revelou um vídeo de um Model 3, com um piloto responsável sentado no banco do condutor (de outra forma seria ilegal), mas sem tocar no volante ou nos pedais, viajou no ponto A ao ponto B. De caminho, o veículo circulou, aparentemente sem problemas, em estradas secundárias, onde lidou com sinais de stop, para depois rodar na auto-estrada onde revelou estar à vontade com cedências de prioridade e as vias de acesso e saída, mesmo quando as curvas eram muito apertadas e estreitas.

Como é que isto é possível?

O que está a permitir activar a condução autónoma é o facto de a marca estar a concluir o desenvolvimento do novo computador, que denomina FSD (de Full Self Driving), que gere todo o processo, para o qual conta com o novo processador, concebido pela própria Tesla, com Musk, que raramente poupa nos adjectivos, considera ser “objectivamente o melhor chip do mundo, que vai permitir aos nossos veículos serem o Uber e o Airbnb dos eléctricos”. Veja aqui como funciona a mais recente versão do Autopilot em modo 100% autónomo, sem recurso ao condutor:

A Tesla usava até aqui o computador do sistema Autopilot 2.5, que recorria a um processador da Nvidia, tida como a melhor neste domínio, pelo que a reacção aos elogios da Tesla ao seu próprio não se fez esperar. Segundo a Nvidia, que não contesta o avanço da condução autónoma dos seus antigos parceiros, “não faz sentido comparar um chip duplo, como o FSD da Tesla capaz de 144 biliões de operações por segundo, com o chip simples da Nvidia que era usado antes, 7 vezes menos rápido”. Para o fabricante de chips, “uma comparação mais correcta seria opôr o FSD ao Nvidia Drive AGX Pegasus, igualmente duplo, que atinge 320 biliões de operações”. É claro que a resposta não se fez esperar, com a Tesla a recordar que “nunca seria possível utilizar um chip como esse num carro devido ao seu elevado consumo de energia (500W), que é cinco vezes superior ao FSD”. É que se o objectivo é ter um sistema de condução autónoma, é sempre bom ter presente que este vai servir um veículos eléctrico, cuja energia deve ser utilizada prioritariamente para se deslocar.

Além de todos os cálculos que realiza, o FSD possui ainda inteligência artificial, para aprender com a experiência que vai acumulando, sendo bom recordar que a Tesla regista tudo o que acontece com todos os seus veículos nos quatro cantos do mundo e há muitos anos que todos esses dados estão a ser guardados para “ensinar” o computador da casa.

Há aqui algum truque?

Sim e não. Primeiro é bom recordar que a Tesla prometeu ter a condução autónoma pronta até final de 2017, ano em que deveria atravessar os EUA de costa a costa. Finalmente, tudo indica que será até ao final de 2019 que o projecto avança, tanto mais que Musk mencionou estar a preparar um evento para ganhar a confiança no legislador, de forma a antecipar a legalização dos carros sem condutor. Aliás, o próprio Elon Musk foi o primeiro a admitir que “de todas críticas que nos fazem, admito uma, aquela que nem sempre conseguimos cumprir nos prazos previstos”. Para depois concluir: “mas a realidade é que conseguimos sempre atingir os objectivos a que nos propomos”.

Em relação ao vídeo que demonstra o nível atingido pela condução autónoma da marca, de realçar que a Tesla produziu a versão editada que aqui publicamos, mas distribuiu igualmente o vídeo completo, sem cortes ou edição, onde é possível constatar que o veículo fez aquele percurso várias vezes até atingir a perfeição. Se é verdade que a Tesla ainda tem um longo trabalho pela frente, é igualmente verdade que está num estágio de evolução em que mais uma vez bate com larga vantagem todos os concorrentes, cujos veículos não só não conseguem realizar este percurso, como nem acreditam que seja exequível em breve. Resta agora esperar para ver, pelo menos até final do ano, quando a marca deverá começar a testar de forma oficial.

Qual a vantagem da condução autónoma da Tesla?

O custo e a eficiência, quando esta for demonstrada em condições normais. Até aqui, o melhor sistema de ajuda à condução era o da Tesla e a melhor solução de condução autónoma é o desenvolvido pela Waymo, a divisão da Google. Porém, o sistema da tecnológica americana é muito sofisticado e caro, com vários radares, câmaras e pelo menos 3 LiDAR, que no início do projecto custavam 75.000 dólares a unidades, até que a Waymo começou a fabricá-los ela própria, com o preço a baixar para 7500$ a unidade.

O que a Tesla afirma é que o LiDAR, de Light Detection and Ranging (um emissor de raios laser que mede a distância aos obstáculos, que mais parece um cilindro a girar rapidamente no tejadilho dos veículos autónomos) é caro e não é necessário. Musk defendeu mesmo que “se o ser humano consegue conduzir com dois olhos, é possível ensinar uma máquina a fazer o mesmo com a ajuda apenas de câmaras”, apesar da Tesla também recorrer a radares de médio e grande alcance, além de sensores ultra-sónicos.

Ao contrário de todos os outros fabricantes, mesmo aqueles que vão acabar por adquirir o sistema à Waymo, a condução autónoma vai ser cara, sobretudo de início, e o cliente vai ter de encomendar o veículo com esse extra dispendioso. Para a Tesla a situação está longe de ser essa. Já vendeu uns largos milhares de veículos equipados com a versão Enhanced do Autopilot (que hoje custa apenas 5.400€ em Portugal), que já inclui todo o hardware necessário para a condução autónoma – está visto que tudo menos a nova placa do processador FSD, mas que a marca terá de instalar gratuitamente –, faltando apenas actualizar o software (o que a Tesla faz Over the Air).

Tesla-robot para concorrer contra a Uber

Uma das principais novidades que a Tesla anunciou durante o Autonomy Investor Day foi pretender um serviço de robô-táxis, destinados a concorrer contra empresas como a Uber. É sabido que esta empresa de transportes está igualmente a desenvolver uma solução autónoma, mas a Tesla quer criar uma rede de modelos da marca para fornecer serviços de ride-sharing a contar com os carros dos clientes. De caminho, desafia-os a ganhar algum dinheiro com o seu veículo, quando não estão a utilizá-lo.

A Tesla cria mais um campo na aplicação da marca, o que permite a cada cliente interessado em rentabilizar o seu Tesla em registá-lo na aplicação, disponibilizando-o. Esta oferta pode ser total, entre o público registado na aplicação, como acontece com a Uber, ou caso prefira, permitindo apenas a utilização do seu veículos a um grupo de amigos, colegas de trabalho ou pessoas com quem contacta nas redes sociais. E tal como acontece na Uber, a Tesla retém 25 a 30% da factura, com o restante a reverter para o proprietário. E como não há custos com o condutor, a margem de lucro é substancialmente mais interessante do que nos veículos que necessitam de alguém ao volante.

Nas regiões em que exista um representativo número de clientes desejosos de explorar os seus Tesla, seriam os clientes a proporcionar o serviço, para nas restantes zonas ser a própria Tesla a colocar veículos seus disponíveis para aluguer. Mas o construtor está confiante que os mais de 1.000.000 de Tesla que estão a circular em meados de 2020, com capacidade de se deslocar sem condutor, vão conseguir gerar uma frota de dimensões muito interessantes. Segundo a Tesla, que estima a longevidade dos seus veículos em cerca de 11 anos, um robô-táxi pode gerar até 30.000 dólares por ano de lucro bruto.

Resta agora esperar mais uns meses para ver até que ponto estas previsões da Tesla e de Musk se confirmam. Caso isso aconteça, será obviamente bom para o construtor, mas igualmente para os potenciais clientes e para a segurança, pois o sistema é barato, uma boa parte dos condutores já o pagaram e ao contrário das soluções da concorrência, vai conseguir “conduzir” sem intervenção do condutor sem recorrer a mapas de alta definição, limites de vias definidos por GPS. E não faltam fãs do projecto entre a comunidade científica, como o investigador do MIT AgeLab e director do New England University Transportation Center, no MIT, Bryan Reimer, que considera a solução da Tesla “notável e tecnologicamente inacreditável”, afirmando ainda que não acredita que “ninguém consiga atingir um objectivo similar nos tempos mais próximos”.

