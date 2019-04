Acidente. Motorista do autocarro já teve alta, guia continua internada mas a evoluir “favoravelmente”

O motorista do autocarro de turistas que se despistou no Caniço em 17 de abril causando 29 mortos e 27 feridos teve esta quinta-feira alta e a guia evolui “favoravelmente”, refere uma nota do Serviço Regional de saúde (SESARAM).

“O Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira informa que, na sequência do acidente de autocarro ocorrido no dia 17 de abril, no Caniço, o homem de nacionalidade portuguesa teve alta do Hospital Dr. Nélio Mendonça”, revela.

Segundo o SESARAM, “O homem saiu do hospital medicado e com orientação para ser seguido em diferentes especialidades, nomeadamente ortopedia, psicologia e psiquiatria, tendo já consultas médicas agendadas”.

“No hospital mantém-se apenas a cidadã portuguesa, a guia do autocarro, vítima do acidente, a evoluir favoravelmente”, finaliza.

Das 28 vítimas [duas portuguesas e 26 alemães] que entraram no Hospital, uma faleceu nos Cuidados Intensivos, 11 tiveram alta e 13 foram transferidas para a Alemanha nos dias 19 e 20 de abril, 12 das quais num avião hospital da Força Aérea alemã.

A última turista internada seguiu hoje para a Alemanha.

Dos 29 mortos, 17 são do sexo feminino e 12 do sexo masculino.

Continuar a ler