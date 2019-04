Lei de bases da Saúde. Costa nega ter fechado acordo com PSD e recusa polémica

António Costa está no Palácio de São Bento no âmbito das comemorações dos 25 de abril de 1974, mas houve um tema que não escapou às perguntas dos jornalistas: a nova lei de bases da Saúde. Depois de, nos últimos dias, PS e PSD aproximarem-se no discurso e do Bloco de Esquerda observar “chocado” para a mudança de postura dos socialistas, o primeiro-ministro vem negar a existência de polémicas em torno deste debate e que não “não houve até agora nenhum acordo fechado com nenhuma força política”.

“Há o que é normal: o Governo apresentou uma proposta de lei, cada partido apresentou os seus projetos de lei, tem-se vindo a fazer um debate em torno da lei de bases e essa lei será agora aquilo que a Assembleia da República quiser“, sublinhou António Costa, acrescentando que “a parte que cabia ao Governo fazer, o Governo fez” e que neste momento se “limita a acompanhar aquilo que são as posições propostas” por cada partido.

Nas propostas de alteração apresentadas para a lei de bases, o PS pretende limitar as Parcerias Público-Privadas (PPP), mas não quer impedir a sua existência, uma posição que vem responder aos apelos do presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e que, automaticamente, aproximam as ideias do PS das do PSD. Catarina Martins, líder do Bloco de Esquerda, disse esta quinta-feira estar “chocada com o caminho do PS, que apresentou propostas que contrariam o acordo alcançado entre o Governo e o BE”.

Ao longo destes meses, o Governo tem trabalhado com todas as forças políticas, naturalmente também com o Bloco de Esquerda, e trocado textos vários de forma a procurar o maior consenso possível. Não houve até agora nenhum acordo fechado com nenhuma força política e o que tem havido é contributo de todos para procurar uma formulação final que seja a mais consensual possível”, sublinhou ainda o primeiro-ministro.

O líder do executivo acrescentou ainda que “o Governo acompanha, ajuda, procura esforçar-se para que os partidos aproximem posições, mas a partir do momento em que o Governo apresenta a sua proposta de lei na Assembleia, a Assembleia é a dona desse debate”. O objetivo, garante Costa, é que esta lei “não seja a lei de bases do Governo”, mas sim “a lei de bases de todos os portugueses”.

Continuar a ler