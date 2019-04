Lula da Silva diz que polícia tenta impor presença de outros jornalistas em entrevistas exclusivas

A assessoria de comunicação de Luiz Inácio Lula da Silva informou, esta quinta-feira, que a Polícia Federal do Brasil está a tentar impor a presença de outros jornalistas durante duas entrevistas exclusivas que o ex-presidente deverá conceder na próxima sexta-feira.

“A Superintendência da Polícia Federal no Paraná determinou a constituição de uma plateia para jornalistas convidados por ela própria para assistir à entrevista sem direito de fazer perguntas”, informou a assessoria de comunicação numa nota publicada no ‘site’ do Instituto Lula.

“A decisão viola primeiro a decisão do Supremo [Tribunal Federal], já que as entrevistas devem acontecer com anuência do ex-presidente, e também os jornalistas, a prática e a ética jornalística ao permitir que profissionais de outros veículos assistam a entrevistas exclusivas para outras publicações e publiquem antes uma entrevista pela qual os outros veículos lutaram na Justiça por meses”, acrescentou.

Lula da Silva está preso na superintendência na Polícia Federal na cidade de Curitiba desde 07 de abril de 2018 por ter sido condenado em duas instâncias num processo da Operação Lava Jato.

O ex-presidente havia marcado entrevistas exclusivas com o jornal espanhol El País e o jornal brasileiro Folha de S. Paulo, mas as mesmas foram suspensas por oito meses devido a uma decisão liminar, que foi cassada na semana passada.

Com a decisão que lhe permitiu falar com a imprensa as entrevistas seriam concedidas na sexta-feira, mas a autorização para que outros veículos de imprensa acompanhem os jornalistas do El País e da Folha de S.Paulo colocou a realização das mesmas em dúvida.

Continuar a ler