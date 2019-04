Navios de guerra chineses intercetaram navio da Marinha francesa no estreito de Taiwan

Navios de guerra chineses intercetaram um navio da Marinha francesa no início do mês no estreito de Taiwan, anunciaram esta quinta-feira as autoridades da China, adiantando que já fizeram um protesto formal junto do Governo de Paris.

O navio francês entrou em águas territoriais chinesas no dia 07 de abril sem autorização, disse à imprensa o porta-voz do Ministério da Defesa chinês, Ren Guoqiang.

“O exército chinês enviou navios de guerra de acordo com a lei para identificar o navio francês e ordená-lo a sair”, afirmou Ren Guoqiang, que não especificou o nome da embarcação.

Mas a fragata francesa Vendémiaire, cuja presença estava prevista para esta semana em Qingdao, na costa leste da China, para participar de um desfile naval pelo 70º aniversário da Marinha chinesa, não marcou presença no evento.

Segundo a agência France Presse, Paris não deu nenhuma explicação para essa mudança de programa.

Taiwan, a ilha onde se refugiou o antigo Governo chinês depois de o Partido Comunista tomar o poder no continente, em 1949, assume-se como República da China, e funciona como uma entidade política soberana.

No entanto, Pequim considera Taiwan uma província chinesa, e defende a “reunificação pacífica”, mas ameaça “usar a força” caso a ilha declare independência.

