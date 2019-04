Rami Malek será o vilão de James Bond no próximo filme de 007

O ator norte-americano Rami Malek integra o elenco do próximo filme da saga 007 como vilão de James Bond, interpretado por Daniel Craig, disse esta quinta-feira o realizador, Cary Fukunaga. O ator ganhou este ano o Óscar de Melhor Ator pela interpretação de Freddie Mercury em ‘Bohemian Rhapsody’.

Integram ainda o elenco do próximo filme a atriz francesa Léa Seydoux, de regresso ao papel de Madeleine Swann, e o britânico Ralph Fiennes, novamente como ‘M’, chefe de James Bond.

O filme será distribuído pela Metro Goldwyn Mayer, através da United Artists Releasing, e deverá estrea em abril de 2020. Em Portugal o filme é distribuído pela NOS Audiovisuais, como a mesma refere em comunicado.

No novo filme, Bond deixou o serviço ativo e está a desfrutar de uma vida tranquila na Jamaica. Mas a sua paz termina rapidamente, quando o seu velho amigo Felix Leiter, da CIA, aparece com um pedido de ajuda. “A missão de resgatar um cientista raptado acaba por ser muito mais traiçoeira do que o esperado, levando Bond a perseguir um misterioso vilão, armado com uma nova tecnologia perigosa”, lê-se no comunicado.

A produção de 007 terá lugar nos Pinewood Studios, no Reino Unido, e em diversos locais do mundo como Londres, Itália, Jamaica e Noruega.

Wilson e Broccoli comentaram: “Estamos muito felizes por regressar à Jamaica com Bond 25, o quinto filme de Daniel Craig na série 007, no exato local onde Ian Fleming criou o icónico personagem de James Bond e onde os filmes “Dr No” e “Live And Let Die” foram filmados”.

Escrito por Neal Purvis e Robert Wade, Scott Z. Burns e em colaboração com Cary Joji Fukunaga e Phoebe Waller-Bridge, o filme conta com uma equipa criativa composta por: Linus Sandgren (Diretor de Fotografia); Tom Cross e Elliot Graham (Montadores); Mark Tildesley (Production Designer); Suttirat Larlarb (Guarda-Roupa); Olivier Schneider e Lee Morrison (Coordenadores de Duplos) e Charlie Noble (Supervisor de Efeitos Visuais).

Spectre, o 24º filme de James Bond, foi um sucesso global nas bilheteiras, estreando em primeiro lugar em 81 territórios, incluindo o Reino Unido, os EUA e Portugal, e arrecadando $880 milhões de dólares de receita em todo o mundo. Em Portugal foi visto por mais de 480 mil espectadores. Skyfall, o 23º filme da série, registou $1,1 mil milhões de dólares em todo o mundo.

O arranque da produção do Bond 25 foi transmitido ao vivo nos canais oficiais de James Bond: 007.com, Twitter, YouTube e Facebook, e o vídeo está agora disponível nestas plataformas.

