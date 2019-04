25 Abril. Presidente de Angola envia felicitações a Marcelo e ao povo português

O Presidente angolano, João Lourenço, enviou uma mensagem de felicitações ao homólogo português, Marcelo Rebelo de Sousa, em que saúda o povo português pela passagem do 45.º aniversário da revolução do 25 de Abril de 1974.

“Este acontecimento marcou Portugal profundamente, contribuiu de maneira significativa para as mudanças que se operaram na sociedade portuguesa, que se abriu à democracia e ao desenvolvimento, pela ação valente de um conjunto de homens e mulheres que se bateram, quer no vosso território nacional, como nas ex-colónias portuguesas, contra a ditadura vigente nessa época”, lê-se numa nota da Casa Civil da Presidência de Angola, enviada à agência Lusa em Luanda.

Na mensagem dirigida a Marcelo Rebelo de Sousa, o Presidente angolano destaca, numa data em que Portugal celebra a “importante efeméride”, a necessidade de um incremento crescente nas relações bilaterais.

“Realço, uma vez mais, a importância do incremento crescente das relações entre os nossos dois países, que vão seguramente contribuir para a aceleração do progresso e do desenvolvimento em Angola e Portugal”, afirma João Lourenço.

O 25 de Abril permitu a queda da ditadura em Portugal e a descolonização dos antigos territórios portugueses em África, incluindo Angola, que se tornou independente em 11 de novembro de 1975.

