A mulher grávida de um dos terroristas que se imolou e o pai que teve que escolher entre dois filhos

Era casada com Imsath Ibrahim, um dos terroristas que atacou no hotel Shangri-La, no Sri Lanka, na manhã do domingo de Páscoa. Grávida, mãe de três filhos, não hesitou em detonar os explosivos quando a polícia visitou a sua casa nessa mesma tarde, em Dematagoda, um bairro de moradias em Colombo, a capital do país.

Segundo informa o portal de notícias indiano Firstpots, citado pelo diário espanhol ABC, no segundo andar da casa de família encontravam-se várias bombas prontas a explodir mal as autoridades chegassem. Ao imolar-se, Fatima provocou ainda a morte a três agentes. Sem certezas, o jornal refere ainda que Fatima poderá ser uma das pessoas que aparece no vídeo divulgado pelo Daesh, através do qual reinvindicou os atentados, surgindo junto ao marido, de 33 anos.

O ABC recupera ainda a história do ex-banqueiro de Nova Iorque a quem os acontecimentos exigiram uma das decisões mais difíceis para um pai: escolher entre socorrer primeiro um filho ou outro. Matthew Linsey, de 61 anos, encontrava-se de férias com a sua família no mesmo hotel Shangri-La quando o pior aconteceu. As explosões deixaram a filha Amelie, de 15 anos, e Daniel, de 19, inconscientes e gravemente feridos.

Foi ao The Times que recordou como fez de tudo para alcançar os filhos entre os escombros. Linsey disse que acreditava, perante o cenário que encontrou, que a filha se encontrava melhor, pelo que agarrou no filho na esperança de convocar a atenção dos médicos, tentando reanimá-lo. “Uma senhora disse-me que levaria a minha filha. Deixei o meu filho numa ambulância e levámo-lo para o hospital. Gritei: por favor ajudem o meu filho! Pensei que a minha filha estava melhor. Não pude encontrá-la porque estava com o meu filho”, descreveu o norte-americano.

Amelie e Daniel acabariam por fazer parte dos quatro mortos confirmados entre os cidadãos dos EUA.

