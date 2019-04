Sobraram 246 mil euros do crowdfunding que financiou greve dos enfermeiros

O grupo “Greve Cirúrgica” tem ainda cerca de 246 mil euros de fundos conseguidos por crowdfunding — angariação de fundos através de plataformas digitais — feito para ajudar os enfermeiros. Esta quinta-feira, no Facebook, o movimento divulgou um relatório de contas em que afirma que gastou apenas cerca de 180 mil euros nas duas paralisações feitas no final de 2018 e no início de 2019.

Voltamos a agradecer todos os contributos dos colegas em prol desta luta nunca antes tentada e, naturalmente, aos… Posted by GREVE Cirúrgica on Thursday, April 25, 2019

O grupo agradece aos principais sindicatos, o Sindepor e o ASPE, pelo apoio nestas greves e afirma: “Não vamos parar por aqui”. Ainda não é conhecido o destino destes fundos. Contudo, ao Público, o enfermeiro Nélson Cordeiro que está como fiel depositário deste valor, afirmou: “Não quero ficar com um cêntimo, sequer. Estamos a tratar este assunto com responsabilidade e muita transparência”.

O que queremos é que o dinheiro seja usado em benefício desta luta que ainda não terminou. Não vamos parar. Estamos numa fase de balanço e a aguardar o resultado das negociações dos sindicatos com o Governo”, afirmou Nélson Cordeiro.

Até agora, este enfermeiro afirma que estas greves já tiveram resultados, como conseguir uma nova categoria de carreira para a classe profissional. A última greve dos enfermeiros convocada pelo Sindepor foi cancelada. Foi devido a estes fundos que a iniciativa conseguiu prolongar a primeira greve durante 40 dias ao pagar a enfermeiros que não trabalharam por ter aderido à paralisação.

*Título corrigido às 9h42, são 246 mil euros e não 214 mil euros

