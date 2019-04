Colisão de pesados causa duas mortes no IP6 em Peniche

Uma colisão entre duas viaturas pesadas, no Itinerário Principal (IP)6, em Atouguia da Baleia, causou esta sexta-feira dois mortos, um ferido grave e dois ligeiros, informou o Comando de Operações Distritais (CDOS) de Leiria.

Em causa está uma “colisão entre dois pesados de mercadorias”, ao quilómetro sete do IP6, disse à agência fonte do Comando de Operações Distritais (CDOS) de Leiria. De acordo com a mesma fonte, foi acionado para o local um helicóptero da base de Évora.

O acidente ocorreu às 14:47, no sentido Peniche/Óbidos, e obrigou ao encerramento da via ao trânsito, nos dois sentidos.

No local estão 38 operacionais apoiados por 14 veículos, entre os quais as viaturas médicas de emergência e reanimação (VMER) dos hospitais das Caldas da Rainha e de Torres Vedras.

