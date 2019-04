Criança de cinco anos correu 4 kms para fugir do pai que viu a matar o irmão e a mãe

A criança alemã foi encontrada entre falésias, a quatro quilómetros da caverna em Adeje, em Tenerife, nas ilhas Canárias, onde estavam os cadáveres do irmão de dez anos e da mãe. O rapaz de 5 anos correu, assustado, depois de, segundo contou, ver o pai, Thomas Handrick, matar a mãe e o irmão.

O que aconteceu na caverna?

Adeje era a cidade onde o pai estava a viver. Ele, o irmão e a mãe foram visitá-lo. Chegaram da Alemanha no dia 23 de abril, e o pai levou-os a caminhar pela floresta acabando por entrar numa gruta nas proximidades. Dentro da caverna, atacou-os, e de acordo com fontes próximas da investigação policial citadas pelo ABC, o ataque foi de extrema violência, com golpes na boca, chegando a partir os dentes de uma das vítimas.

O rapaz mais novo conseguiu fugir e correr pela floresta durante algum tempo. Depois de ter sido encontrado por um habitante de Adeje, o rapaz ficou em silêncio e em choque — ninguém conseguia que relatasse o sucedido. A situação ficou ainda mais complicada depois de se perceber que não sabia falar espanhol. Para poderem ouvir o rapaz, tiveram de localizar alguém que dominasse o alemão. Ainda assim, não foi um problema, tendo em conta que existem muitos estrangeiros — incluindo alemães — que escolhem Adeje para o seu local de residência.

O homem que terá cometido o crime

Thomas Handrick tem 43 anos e é de Traunstein, uma cidade localizada na região da Alta Baviera, Alemanha. Vivia agora em Adeje, depois de se ter separado da mulher (ainda não estavam formalmente divorciados e os filhos vinham com ela visitá-lo algumas vezes). Começou a trabalhar como chef na ilha de Tenerife, e procurou na altura um apartamento perto do centro da cidade.

“Ele não está a colaborar. Diz que foi passear e que não sabe de nada”, explicam fontes da investigação ao El Espanol. Apesar disso, ao final do dia, acabou por admitir que discutira com a mulher.

Quando foi encontrado, Thomas Handrick encontrava-se a dormir na sua casa. Recusou-se a ajudar na localização dos cadáveres.

A investigação

Todo o discurso feito pelo rapaz de 5 anos foi crucial para encontrar os outros membros da sua família. Um dia depois de ter sido denunciado o desaparecimento de Sílvia, que tinha 39 anos, e do filho mais velho, a Guarda Civil e outras autoridades passaram o dia a procurar pelos dois. Mais tarde, acabaram por os encontrar dentro de uma das cavernas que estão localizadas na área rural da Quinta de Ifonche.

Mas foi muito complicado conseguirem encontrar os cadáveres. O rapaz falava pouco, gaguejava, e mencionava apenas uma caverna, da qual tinha fugido. A localização também não facilitou: havia muito nevoeiro, e uma grande quantidade de grutas. As buscas incluíram cães especializados em desaparecimentos e todo o tipo de ajuda terrestre e aérea. A Guarda Civil de Tenerife chegou a entrar em contacto com a Unidade Central de Operação da Guarda Civil, que se tem especializado em situações de pessoas desaparecidas.

Entretanto, um voluntário encontrou a caverna que o rapaz referia. “Se não fosse por ele, não tínhamos encontrado a caverna durante semanas”, afirmou um agente da investigação ao ABC. À medida que foram sendo encontrados os cadáveres, deixou de ser necessária a ida dos agentes de Madrid, que já estariam prontos para iniciarem a viagem até às ilhas Canárias.

De acordo com as investigações preliminares, a mulher foi morta em primeiro lugar, e depois a criança mais velha.

O caso está a ser tratado como um crime de violência de género. A investigação está a ser feita pelo Tribunal contra a violência das mulheres de Arona. Os avós maternos do rapaz, contactados através do consulado alemão, já estão a viajar para Tenerife, para se encontrarem com ele.

Ainda assim, a criança pode não regressar imediatamente à Alemanha. Uma representante do governo das Canárias, Cristina Valido, disse à BBC que ainda que queiram “deixar o rapaz regressar para a sua família e o seu país o mais rápido possível, ele testemunhou uma atrocidade, e provavelmente vai ser o juiz a decidir se pode ir para casa”.

