Estádio do Atlético de Madrid transformou-se em cenário de um filme pornográfico

O Wanda Metropolitano, estádio da equipa de futebol espanhola Atlético de Madrid, foi o cenário escolhido pelo realizador Ignacio Allende para a gravação do seu novo filme pornográfico, avança o El Español.

Torbe, nome pelo qual é conhecido o polémico realizador da indústria para adultos, colocou no seu site uma cena gravada em pleno parque de estacionamento do estádio do atual segundo classificado da Liga espanhola de futebol.

“Num novo filme da série Sexo em Público, temos uma nova cena da linda Anita teen no Wanda Metropolitano com alguns ‘problemas técnicos'”, escreve o realizador na descrição do vídeo que se tornou viral. “Espero que desfrutem desta louca cena”, continua.

Os atores foram apanhados em flagrante durante a gravação e acabaram o filme nos arredores do estádio da equipa colchonera. No vídeo, os protagonistas entram rapidamente num carro para evitar serem apanhados e procuram um novo cenário para terminar a gravação.

O famoso realizador tem protagonizado várias polémicas como esta. Torbe, que também é ator, já esteve preso sete meses devido a várias acusações. Saiu após pagar uma fiança de 100.000 euros. Agora em liberdade, Torbe parece estar disposto a ser mais controverso do que nunca e terá mesmo começado pelo Wanda Metropolitano, estádio inaugurado em 2017.

Continuar a ler