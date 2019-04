Explosão em pedreira em Marco de Canaveses faz dois feridos graves

Uma explosão numa pedreira em Marco de Canaveses fez dois feridos graves na manhã desta sexta-feira, avançou ao Observador fonte oficial do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS). Os feridos foram transportados para o hospital de Coimbra. O acidente ocorreu na pedreira Fernando Almeida e filhos.

Ainda não há informações sobre a causa desta explosão na pedreira, afirmam os Bombeiros Voluntários de Marco de Canaveses, que foram os primeiros a ser avisados. O acidente foi reportado logo como “uma explosão” e estão vários operacionais no local.

A proteção civil adianta que o alerta foi dado às 9h04 desta manhã e que estão 17 operacionais no local, com sete veículos. Estiveram nove, contado com os helicópteros que foram ao local para transportar os feridos graves.

[Em atualização]

