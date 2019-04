Golfe. Português Melo Gouveia recupera e passa ‘cut’ do troféu Hassan II

O português Ricardo Melo Gouveia conseguiu esta sexta-feira passar o cut do troféu Hassan II em golfe, que decorre em Rabat, ao concluir a segunda volta em 74 pancadas, uma acima do par do campo.

Num torneio em que o cut ficou fixado nas 150 pancadas, Melo Gouveia conseguiu fechar as duas primeiras voltas em 149, integrado no grupo dos 48.º classificados, numa prova liderada pelos norte-americanos David Lipsky e Sean Crocker, ambos com 141 pancadas, cinco abaixo do par.

O outro português presente em Rabat, Pedro Figueiredo, acabou eliminado, ao terminar o torneio com um total de 157 pancadas.

Continuar a ler