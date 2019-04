Há sete anos que não nasciam tantos bebés no primeiro trimestre

Desde janeiro que todos os dias estão a nascer mais 11 bebés. Nos primeiros três meses do ano houve um total de 21.348 nascimentos em Portugal — o que corresponde a uma subida de 5% tendo em conta o mesmo período de 2018, noticia o Jornal de Notícias. Desde 2012, que registou um total de 21.750 bebés, que não havia um número tão elevado de nascimentos.

De acordo com a informação disponibilizada pelo Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorde ao Jornal de Notícias, o “teste do pezinho” foi realizado em 21.348 recém-nascidos, mais 984 do que nos primeiros três meses do ano passado.

Tendo em conta todos os distritos de Portugal, houve apenas 5 distritos nos quais se registaram menos nascimentos — um deles é Castelo Branco, onde se verificou uma quebra de 23%. No lado contrário do espectro, em Évora ocorreu uma subida de 16%. Apesar disso, Lisboa continua a ser o distrito com mais nascimentos (6419 bebés) — 30% do total. Segue-se depois o Porto, com 3814 nascimentos — 18% do total.

Numa análise mensal, janeiro foi o mês em que houve mais bebés rastreados com um total de 8.291. Em fevereiro, registou-se um total de 6.415 bebés, e em março 6.642.

Continuar a ler