O calor está de volta este fim de semana. Temperaturas podem chegar aos 30 graus

As temperaturas máximas no continente vão subir no sábado entre 4 a 8 graus, prevendo-se que cheguem perto dos 30 graus no interior do Alentejo e Vale do Tejo, segundo a meteorologista Maria João Frada.

A meteorologista do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) disse à agência Lusa que para esta sexta-feira está apenas prevista uma pequena subida da máxima no interior, nebulosidade nas regiões do Norte e Centro e ainda alguns aguaceiros fracos até ao meio da manhã a norte do sistema montanhoso Montejunto-Estrela, que poderão ser de neve acima dos 1500 metros.

“Para o fim de semana o cenário muda. No sábado vamos ter uma subida entre os 4 e os 8 graus Celsius e no domingo uma nova subida da ordem dos 2 a 5 graus. Vamos chegar a domingo com temperaturas perto dos 30 graus no interior do Alentejo e na zona do Vale do Tejo”, adiantou. De acordo com Maria João Frada, para o fim de semana prevê-se céu pouco nublado ou limpo e vento moderado a fraco do quadrante leste.

O estado do tempo vai manter-se sem alterações até segunda-feira. Na terça-feira, a tendência será para uma pequena descida da máxima porque vem aí uma superfície frontal de pouco atividade e que terá como consequência apenas uma pequena descida da temperatura máxima e nebulosidade nas regiões a norte do sistema Montejunto-Estrela”, disse.

