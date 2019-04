Pedrógão. Mail de vítima a pedir instrução para presidente Valdemar Alves andou perdido e foi recusado pelo juiz

(Artigo em atualização)

O juiz de instrução do Tribunal de Leiria, que tem em mãos o processo dos incêndios de Pedrógão, recusou esta sexta-feira o requerimento de uma das vítimas a pedir a abertura de instrução para o presidente da Câmara de Pedrógão, Valdemar Alves. Razão: o requerimento foi enviado para um mail errado e chegou fora do tempo, justificou o magistrado.

Esta era a segunda tentativa por parte das vítimas do incêndio que, em 2017, atingiu Pedrógão e os concelhos limítrofes consumindo uma área de 50 mil hectares de floresta. Valdemar Alves só foi constituído arguido no processo depois de aberta a instrução, quando o seu vice-presidente, assim como os presidentes das câmaras de Figueiró dos Vinhos e de Castanheira de Pêra já tinham sido formalmente acusados dos crimes de homicídio por negligência.

Valdemar Alves tinha sido constituído, no inicio de fevereiro quando arrancou a fase de instrução, depois de um pedido do advogado Ricardo Sá Fernandes, que representa uma assistente no processo. Valdemar Alves recorreu da decisão para o Tribunal da Relação e é ainda desconhecido o veredito. Nas últimas semanas, o advogado de uma outra vítima, José Carlos Santos, avançaria com o mesmo pedido por mail, na tentativa de esgotar o argumento usado pela defesa do autarca. Mas enviou o mail do Tribunal do Trabalho e não do Judicial e só esta semana o juiz teve conhecimento do requerimento.

Esta manhã, pelas 10h40, mais de uma hora depois do início da hora marcada para a sessão, o juiz Gil Vicente acabou por justificar o indeferimento: além de o considerar “intempestivo”, não chegou antes por culpa do “sujeito processual”. Assim, aguarda a decisão do tribunal superior em relação ao pedido de Sá Fernandes. Decorre durante o dia o debate instrutório.

