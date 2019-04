Quarteto de regresso às opções do Sporting para receção ao Vitória de Guimarães

Renan, Borja, Wendel e Raphinha regressaram hoje aos convocados do Sporting, que no sábado recebe o Vitória de Guimarães, em jogo da 31.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.

O guarda-redes Renan está de volta às opções, depois de ter cumprido suspensão frente ao Nacional (1-0), na última ronda, num encontro no qual o médio brasileiro Wendel também não esteve presente.

Já o lateral colombiano Borja e o extremo Raphinha estão novamente à disposição do treinador Marcel Keizer, após recuperarem de problemas físicos.

De fora da receção aos minhotos fica o médio Nemanja Gudelj, a cumprir castigo, bem como o holandês Bas Dost, que, apesar de já não fazer parte do boletim clínico da equipa ‘leonina’, procura agora recuperar a melhor condição física.

O argentino Rodrigo Battaglia é o único atleta entregue ao departamento clínico dos ‘leões’, ainda a recuperar da operação ao joelho.

O Sporting, terceiro classificado da I Liga, com 67 pontos, recebe o Vitória de Guimarães, sexto, com 45, no sábado, a partir das 18:00, no Estádio José Alvalade, em Lisboa.

Lista dos 18 convocados:

Guarda-redes: Renan e Salin.

Defesas: Tiago Ilori, Coates, Ristovski, Mathieu, Borja e Bruno Gaspar.

Médios: Bruno Fernandes, Acuña, Wendel, Miguel Luís e Idrissa Doumbia.

Avançados: Raphinha, Diaby, Luiz Phellype, Pedro Marques e Jovane Cabral.

Continuar a ler