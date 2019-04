Reino Unido e Irlanda vão negociar restauração do governo autónomo da Irlanda do Norte

Um acordo foi alcançado para estabelecer uma nova ronda de negociações para restaurar o Governo autónomo da Irlanda do Norte, noticia o The Guardian. Estas conversações vão envolver os principais partidos políticos do Norte da Irlanda, do Reino Unido, e os primeiros-ministros, Theresa May e LeoVaradkar. A informação foi facultada através de um comunicado conjunto.

Karen Bradley, secretária da Irlanda do Norte, e Simon Coveney, ministro dos Negócios Estrangeiros irlandês, vão revelar detalhes numa conferência de imprensa em Belfast esta sexta-feira à tarde.

O anúncio surgiu uma semana depois de a jornalista Lyra McKee ter sido morta, razão para que surgissem vários pedidos para acabar com o impasse político que deixou a Irlanda do Norte sem governo durante mais de 800 dias. A província britânica encontra-se neste situação devido à divergência entre o Partido Democrata Unionista e o partido político Sinn Féin.

O que se sabe é que Bradley e Coveney vão pedir que os partidos políticos continuem as negociações em Stormont depois das eleições locais, no dia 2 de maio.

