Sporting disponibiliza aos núcleos plataforma ‘online’ para a compra de bilhetes

O Sporting anunciou esta sexta-feira o lançamento de uma plataforma ‘online’ de bilhética exclusiva para os seus núcleos, que irá permitir adquirir bilhetes para os jogos no Estádio José Alvalade e para o Pavilhão João Rocha.

Esta tecnologia vem revolucionar a forma como os núcleos do Sporting compram os bilhetes, uma vez que basta entrar na plataforma, selecionar um lugar na bancada, escolher a forma de pagamento e gravar o documento que contém o ingresso e que permitirá a entrada no estádio ou no pavilhão.

A plataforma ‘online’ de bilhética tem a sua estreia com o Jogo dos Núcleos, marcado para sábado, no Estádio José Alvalade, no retomar de uma iniciativa que não ocorre desde a época de 2015/2016 e que conta já com largos milhares de bilhetes vendidos.

Para o vogal do conselho diretivo leonino, Francisco Rodrigues dos Santos, esta plataforma irá “transportar os núcleos do Sporting para a era digital”, através de um processo “célere, descomplicado e acessível”.

Continuar a ler