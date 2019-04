Ana de Armas. Quem é a nova Bond Girl?

Depois de atrizes como Eva Green, Halle Berry, Michelle Yeoh e Jane Seymour, o famoso 007 tem um nova Bond Girl. Chama-se Ana de Armas, tem 30 anos e nacionalidade cubana e espanhola. A atriz junta-se assim a Daniel Craig e Rami Malek no elenco do novo filme da saga, com estreia em 2020.

Com ascendência espanhola do lado materno, Ana Celia de Armas Caso nasceu em Santa Cruz del Norte e cresceu em Havana, capital cubana. Com apenas 12 anos, começou a frequentar a Escola Nacional de Teatro de Cuba e iniciou a sua carreira de atriz com o filme espanhol Una Rosa de Francia, em 2006.

Em 2014, a atriz deu o salto e mudou-se para Hollywood. E foi aí que, três anos depois, fez de Joi ao lado de Ryan Gosling em Blade Runner 2049, papel que colocou de Armas nas bocas do mundo.

Agora, a atriz terá o desafio de interpretar Paloma, a nova Bond Girl do famoso agente secret britânico do MI6, James Bond.

“Sou fã dos filmes do James Bond há alguns anos”, referiu a atriz em entrevista. “Tenho memórias muito especiais de Skyfall. Na verdade, foi o primeiro James Bond que vi no cinema, quando estreou em Madrid”, acrescentou.

Para Ana de Armas, “Javier Bardem foi o melhor vilão de sempre”, referindo que “é fã” do desempenho do ator no filme. A atriz vai ainda voltar a encontrar-se com Daniel Craig, ator britânico de 51 anos que interpreta James Bond, depois de juntos gravarem Knives Out. “Estou ansiosa por trabalhar com o Daniel (Craig) novamente”, disse a cubano-espanhola.

This is so exciting, I finally got to share the news!!!

I’m so happy to work alongside these amazing talented artists. Can’t wait to start. #Bond25 @007 #caryfukunaga @ Goldeneye https://t.co/zp6gE2UvvW — Ana de Armas (@Ana_d_Armas) April 25, 2019

Na lista de trabalhos da nova Bond Girl, contam-se ainda El Internado, série televisiva espanhola, os filmes norte-americanos Knock Knock, Exposed e War Dogs, pequenos filmes espanhóis e ainda um videoclip. E, ainda antes de Hollywood, a atriz entrou em Hands of Steel, onde protagonizou cenas ousadas com nudez total.

Rami Malek é o vilão do Bond 25

Esta semana, foi anunciado que a estrela do filme Bohemian Rapsody, Rami Malek, protagonizará o famoso vilão no novo filme da saga.

O ator que venceu um Óscar pelo papel de Fredy Mercurie junta-se assim a um elenco que conta ainda com Ralph Fiennies (M), Naomie Harris (Moneypenny) ou Rory Kinnear (Bill Tanner).

A produção novo 007 terá lugar nos Pinewood Studios, no Reino Unido, e em diversos locais do mundo como Londres, Itália ou Noruega. O James Bond volta ainda à Jamaica, local onde foi produzido o primeiro filme.

