Autogolo garante vitória do Atlético de Madrid sobre o ‘aflito’ Valladolid

É a quarta vitória seguida do Altético de Madrid — e a terceira pela margem mínima — e só foi conseguia com um golo de Joaquín Fernández na própria baliza, aos 66 minutos, quando tentava impedir que o cruzamento de Saúl Ñíguez chegasse ao francês Antoine Griezmann. Os colchoneros bateram o Valladolid por 1-0 na 35ª jornada do campeonato espanhol, praticamente garantindo o segundo lugar.

Com este triunfo, o Atlético, segundo classificado, com 74 pontos, reduziu para seis a diferença para o líder FC Barcelona (80), que, este sábado, recebe o Levante. Em caso de triunfo, os catalães festejam a conquista do bicampeonato, a três rondas do final. Por outro lado, os madrilenos aumentaram para nove os pontos de vantagem sobre o rival Real Madrid, terceiro, com 65 e menos um jogo.

Já o Valladolid, em 17.º lugar, fica a um ponto de cair para a zona de relegação, com um jogo a mais do que o 18.º classificado, o Girona, que só no domingo recebe o Sevilla, quinto classificado da La Liga. O Valladolid não ganha há seis jogos, desde que bateu o Eibar por 2 a 1 na 28ª jornada.

Continuar a ler