Cristiano Ronaldo chegou aos 600 golos com clubes mas não foi suficiente para evitar o empate com o Inter

A Juventus já não tem nada por que lutar na Serie A. Com a Liga italiana conquistada, resta à equipa de Cristiano Ronaldo vencer as jornadas que restam e provar, uma vez mais, que são de longe o melhor conjunto em Itália. Este sábado, contra o Inter Milão, o significado do encontro estava para além do que mais três pontos na classificação e ditava a superiorização a uma das principais equipas italianas. E podia até ter sido uma espécie de reencontro de jogadores da Seleção Nacional — mas não foi.

Se os dois portugueses da Juventus, Cristiano Ronaldo e João Cancelo, foram ambos titulares, os dois portugueses do Inter, João Mário e Cédric, foram ambos suplentes. A equipa de Milão colocou-se em vantagem logo ao minuto sete, com um autêntico míssil de Rajda Nainggolan de fora de área no seguimento de um canto. O conjunto orientado por Luciano Spalletti, que dificilmente chegará ao segundo lugar onde está o Nápoles mas que também não deve deixar fugir o terceiro para a Roma, já foi eliminado da Liga Europa (pelo surpreendente Slavia Praga, que caiu nos quartos de final com o Chelsea mas marcou dois golos em Stamford Bridge) e também já ficou desprovido de grandes objetivos internos, ainda que por maus motivos, há algum tempo. Por isto mesmo, o Inter via uma vitória em casa perante a Juventus como uma pequena vitória para apimentar uma temporada, mais uma, sem grandes motivos para sorrir.

GOAL!!

Radja Nainggolan scores ⚽ and Inter are on their way.

Internazionale 1 – 0 Juventus#InterJuve pic.twitter.com/sxy9HzvAgB — SportCentre (@SportCentre8) April 27, 2019

Na segunda parte, Massimiliano Allegri deixou claro que procurava um resultado positivo e no espaço de dez minutos lançou Spinazzola e Moise Kean. Foi Cristiano Ronaldo, porém, que no seguimento de um toque de calcanhar delicioso de Pjanic e de pé esquerdo atirou rasteiro e encostado ao poste para empatar a partida. Depois de se tornar o primeiro jogador da história a sagrar-se campeão em Inglaterra, Espanha e Itália, o avançado português chegou aos 600 golos ao serviço de todos os clubes por que já passou, entre Sporting, Manchester United, Real Madrid e Juventus.

Cristiano Ronaldo levels it with his 600th career club goal. An absolute goal machine ???? pic.twitter.com/fKxVSP487X — ESPN FC (@ESPNFC) April 27, 2019

Até ao final, João Mário ainda entrou e o jogo foi ficando progressivamente mais partido, com as equipas a perderem discernimento nas transições defensivas e a abrirem espaços que motivaram ocasiões de perigo. No dia do golo 600 de Cristiano Ronaldo, o avançado ainda voltou a estar perto do golo mas a Juventus não foi além de um empate com o Inter Milão que há muito deixou de ser o todo poderoso italiano que ganhou tudo o que havia para ganhar em 2010, com José Mourinho.

Cristiano Ronaldo has just scored his 600th career club goal ???? ???????? Real Madrid (450)

???????????????????????????? Man Utd (118)

???????? Juventus (27)

???????? Sporting CP (5) pic.twitter.com/kjXN1oGEay — SPORTbible (@sportbible) April 27, 2019

