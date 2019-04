Elton John, Putin e Trump a comer pizza: Os “convidados” da Internet para os memes do aniversário de Melania Trump

Melania Trump fez 49 anos nesta sexta-feira, 26 de abril, recebeu parabéns da conta oficial da Casa Branca no Twitter e foi presenteada com um dilúvio de memes espalhados pela internet. A foto no post original mostra a primeira dama dos Estados Unidos da América sentada sozinha num sofá da Sala Oval, enquanto fotógrafos e jornalistas se focavam no encontro entre o presidente norte-americano, Donald Trump, e o presidente checo, Andrej Babiš.

“Não percebo porque é que a Casa Branca partilhou uma foto tão triste e solitária para o aniversário da Melania”, disse John Platt na rede social, refletindo o sentimento de vários utilizadores. “Isto é TÃO ESTRANHO” comentava Mia Farrow, também no Twitter.

Os lamentos foram, porém, rapidamente substituídos por ironia e humor. A Internet aproveitou a estranha escolha fotográfica para preencher o espaço vazio ao lado de Melania Trump, usando Elton John como alegoria para Kim Jong Un (apelidado por Donald Trump de “Rocket Man”), ou deixando a primeira dama dos EUA muito próxima do presidente russo, Vladimir Putin.

In other news, Melania had some highfalutin friends round for her birthday ????

‘Rock it Man’ pic.twitter.com/PX66oPoqkn — McDonald's Shore Leave (@ShoreLeaveJane) April 27, 2019

Outros utilizadores atacaram a relação de Donald e Melania Trump, criticando o presidente dos EUA por ser distante da mulher com quem se casou em 2005. Donald Trump não fez qualquer comentário público sobre o aniversário da primeira dama.

What a lovely image of Melania with her faithful companion, an empty couch cushion. — Lucas Barton (@OldSchoolGamer) April 26, 2019

Já a Secretária de Comunicação da Casa Branca, Sarah Sanders, evitou o erro da conta oficial da Casa Branca, usando uma foto da primeira dama sorridente, enquanto lia em voz alta para um grupo de crianças.

Happy birthday to our amazing @FLOTUS – she is great representative for our country. We hope you have a great day! pic.twitter.com/GotqHU17cy — Sarah Sanders (@PressSec) April 26, 2019

