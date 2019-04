EUA. Homem dispara em sinagoga e faz pelo menos 4 feridos. Suspeito já foi detido

Pelo menos quatro pessoas ficaram feridas depois de um homem ter disparado uma arma de fogo numa sinagoga no estado da Califórnia. A polícia deteve entretanto um suspeito. O incidente aconteceu na sinagoga de Chabad of Poway, avança o The New York Times. O Huffington Post indica que quatro das pessoas que terão ficado feridas no tiroteio foram hospitalizadas no centro médico de Palomar.

Update #1: A man has been detained for questioning in connection with a shooting incident at the Chabad of Poway synagogue. @SDSOPoway Deputies were called to Chabad Way just before 11:30 a.m. There are injuries. This is a developing situation. — Poway Station (@SDSOPoway) April 27, 2019

Segundo a CBS, que cita uma fonte policial, o atirador terá entrado na sinagoga e começado de imediato a disparar, causando “muitos feridos”, antes de fugir a pé. Seria detido pela polícia pouco depois, ainda perto do local do tiroteio. Com base nas declarações de testemunhas, as autoridades estão confiantes de que houve apenas um atirador ativo.

A conta oficial da polícia pediu que se “respeitasse a privacidade das vítimas” e que a população se mantivesse afastada do local do tiroteio, pois a investigação ainda levaria “várias horas”.

Update#2 Those wounded in the Chabad of Poway #synagogueshooting were taken to Palomar Medical Center @PalomarHealth. Please respect the medical privacy of victims & their families during this difficult time. Remain clear of the area as this investigation will take several hours — San Diego Sheriff (@SDSheriff) April 27, 2019

O espaço em volta da Sinagoga vai permanecer isolado durante todo o dia, sendo fechadas ao trânsito duas estradas envolventes até à manhã deste domingo. A KFMB indica que os centros religiosos próximos foram evacuados e encerrados temporariamente.

Update #3 Be advised of the following road closures through tomorrow morning Sunday, April 28th. Thank you for your patience and cooperation.

Eastbound Espola Road at Summerfield Lane

Westbound Espola Road at Avenida Florencia — San Diego Sheriff (@SDSheriff) April 27, 2019

A sinagoga estava a celebrar Páscoa judaica, numa cerimónia que se iniciou pelas 11 da manhã (hora local) e que se deveria estender até ao final do dia. O atirador interrompeu as festividades pouco depois do seu início.

