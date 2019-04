Honda tem nova carta na manga: um “super” Type R

Os desportivos com tracção à frente, motor com 300 cv e chassi terrivelmente apurado são umas surpreendentes máquinas de devorar quilómetros, idealmente com curvas. Uns anunciam isto e outros aquilo, mas quem quer ser o melhor tem de conquistar o melhor tempo no Nürburgring Nordschleife, ou seja, o anel norte de Nürburgring, o mítico circuito alemão com 20,8 km e 154 curvas, construído em 1927 e considerado demasiado perigoso para a F1, tendo sido apelidado por Jackie Stewart de Inferno Verde em 1968, depois de ali ter vencido o GP de F1.

Para podermos apreciar a verdadeira eficácia de modelos como o Type R, Mégane RS e Golf GTI, basta recordar que o desportivo da Honda cumpriu uma volta em 7 minutos, 43 segundos e 80 centésimos, o que é melhor do que o Porsche 911 GT2 de 2000, os Lamborghini Gallardo Superleggera (7.46,00) e Murcielago (7.47,00) de 2007, os Porsche 911 Turbo (7.47,00) de 2009 e o 911 GT3 RS (7.48,00) de 2006, tudo adversários de respeito, com muito mais potência, sendo apenas ultrapassados pela maior eficácia em curva deste tipo de desportivos que, para cúmulo, são incomparavelmente mais baratos.

Sabendo que a Renault já está a rodar no Nordschleife – está mesmo a filmar, o que significa que o recorde já foi alcançado –, a Honda não perdeu tempo e foi vista a rodar no circuito alemão com o novo Type R. Não se conhecem pormenores, mas apesar de ter mais potência do que o seu rival francês – motor 2.0 em vez de 1.8, e 320 cv em vez de 300 cv –, o desportivo nipónico vai ter de retirar algumas cartas da manga para compensar as quatro rodas direccionais. Isto significa que um “super” Type R está em preparação, pois antes de anunciar o recorde, a Honda terá de apresentar uma versão mais potente, mais eficaz (ou ambas) do seu respeitado desportivo, que ainda é o recordista de Nordschleife.

