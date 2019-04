Luiz Phellype como Bas Dost, Slimani e Jardel — e o Sporting mais rematador da era Keizer

Luiz Phellype chegou a Alvalade com um futuro imediato que se adivinhava difícil. Além de ser uma contratação de inverno, facto historicamente redutor no que toca à afirmação no que resta da temporada, o avançado brasileiro aparecia enquanto solução para as ausências cada vez mais frequentes de Bas Dost e para colmatar a escassez de ‘9’ de raiz no plantel leonino. O avançado ex-Paços de Ferreira saltava diretamente da Segunda Liga para um “grande” do futebol português e Marcel Keizer lembrou isso mesmo nas primeiras semanas, para justificar o porquê da demora da estreia do brasileiro.

Passaram três meses desde janeiro. Luiz Phellype tem aproveitado da melhor forma a ausência de Bas Dost e este sábado, contra o V. Guimarães, somou o sexto golo desde que chegou a Alvalade — todos marcados nas últimas cinco jornadas. Com golos nas últimas cinco semanas de Primeira Liga, Luiz Phellype igualou os feitos de Dost, Slimani e Jardel, já que só o holandês, o argelino e o brasileiro haviam marcado em cinco jornadas consecutivas na Liga portuguesa.

Os leões somaram a oitava vitória consecutiva na Liga, a nona em termos gerais (igualando assim a melhor série de Jorge Jesus), e levam já 12 jogos seguidos sem perder — a última derrota foi já a 14 de fevereiro, contra o Villarreal. Além disso, o Sporting chegou este sábado à centena de golos na presente temporada e terminou o encontro com os minhotos com o registo mais rematador desde que Marcel Keizer chegou a Portugal: 24 remates, números a que a equipa de Alvalade não chegava desde a sexta jornada, ainda sob o comando de José Peseiro.

O Sporting terminou o jogo com um total de 24 remates, o melhor registo na Liga com ????????Keizer como treinador ⚠Jogos na ????????Liga 2018/19 que o Sporting fez + remates:

J4 Feirense, 26 (Peseiro)

J6 Boavista, 24 (Peseiro)

J31 V. Guimarães (Keizer) pic.twitter.com/SpkF9rG1Fl — playmakerstats (@playmaker_PT) April 27, 2019

Na flash interview, o treinador do Sporting garantiu que esta foi uma “boa vitória” a reconheceu que “as oportunidades” que os leões criaram “foram muito boas”. “Estamos sólidos neste momento, criamos oportunidades, estamos bem na defesa…melhoramos passo a passo e, se tudo correr bem, poderemos continuar a ganhar. A confiança está lá. Temos estado neste nível durante muito tempo”, acrescentou Keizer, que afastou ainda a eventualidade de o Sporting conseguir chegar ao segundo lugar, onde está agora o FC Porto. “A realidade é que jogamos contra o Belenenses SAD a seguir e vamos tentar ganhar”, afirmou o holandês.

Já Raphinha, que marcou o primeiro golo dos leões e assistiu Luiz Phellype para o segundo, agradeceu aos colegas de equipa, saudou o grupo, que “lutou desde o primeiro minuto pela vitória” e garantiu estar “feliz pelos três pontos”. “Tudo o que sou devo ao Vitória, foi a equipa que me lançou como sénior. Agradeço o carinho deles”, ressalvou o ala brasileiro, que chegou ao Sporting no início da presente temporada e festejou os golos de forma contida.

9.ª vitória consecutiva do ????Sporting, num total de 12 jogos sem perder ⚠Olhando apenas para os jogos na Liga, o ????????Sporting soma 8 triunfos seguidos e 11 jogos sem derrotas pic.twitter.com/nR9Yr3mYp9 — playmakerstats (@playmaker_PT) April 27, 2019

