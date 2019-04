Salah pode ir a Nova Iorque comer pizza 70 horas antes do jogo – ainda chega a tempo de fazer história

Mohamed Salah chegou a ser apontado ao top 3 da Bola de Ouro no último ano, depois de uma fantástica temporada na estreia pelo Liverpool onde marcou 44 golos em 52 jogos e levou os reds à final da Liga dos Campeões, mas acabou por ficar apenas na sexta posição. Ainda assim, e se há distinções que contam tanto ou mais do que o prémio para o melhor jogador de futebol, o egípcio recebeu uma delas: foi considerado pela revista Time como uma das 100 personalidades mais influentes.

Mo Salah is the cover of @TIME's 100 Most Influential People ⭐ pic.twitter.com/Sd7UY90YTp — Bleacher Report (@BleacherReport) April 17, 2019

“Penso que está na altura de mudar a forma como tratamos as mulheres na nossa cultura, não é algo opcional. Apoio as mulheres ainda mais do que apoiava antes, por sentir que merecem mais do que aquilo que lhes é dado agora, neste momento”, destacou o avançado em entrevista à publicação, numa longa reflexão sobre o que é hoje o mundo islâmico. Vestido a rigor com um smoking à medida, o jogador deslocou-se aos Estados Unidos para a gala da Time e colocou nas redes sociais uma fotografia já depois desse momento com uma pizza nova-iorquina à frente. As reações, essas, foram muito divididas.

“Temos um jogo importante dentro de 70 horas. Por que é que Salah está em Nova Iorque a comer pizzas?”, escreveu um adepto do Liverpool, entre outras críticas (e muitos elogios pelo galardão, acrescente-se) pela proximidade do jogo com o Huddersfield. Mas a resposta não demorou: o egípcio bisou na goleada dos reds por 5-0 e ainda fez história no clube, tornando-se esta noite o jogador com mais golos de sempre pelo clube nos primeiros 100 encontros oficiais realizados.

Most goals scored in first ???? apps for @LFC

6️⃣9️⃣ MOHAMED SALAH

6️⃣8️⃣ Roger Hunt (1959-69)

6️⃣8️⃣ Sam Raybould (1900-07)

6️⃣4️⃣ Jack Parkinson (1903-14)

6️⃣1️⃣ John Aldridge (1987-89)

6️⃣1️⃣ Albert Stubbins (1946-53)

6️⃣1️⃣ Fernando Torres (2007-11) pic.twitter.com/2bfcsmUEzb — Sky Sports Statto (@SkySportsStatto) April 26, 2019

E para que não sobrassem dúvidas sobre o apoio à grande referência ofensiva da equipa, Jürgen Klopp mostrou todo o seu “orgulho” pela distinção… com uma dose de humor à mistura. “As pessoas no futebol aparecem imenso nas televisões, nos jornais, nesse tipo de situações. Na maioria das vezes, não dizemos coisas muito inteligentes mas o Mo [Salah] é uma pessoa muito inteligente e com um papel de alguém com muita influência. Sim, vi algumas fotografias dele lá, pareceu-me brilhante no seu smoking e vi que esteve com muitas pessoas famosas, como a senhor Targaryen. Se calhar se me tivesse perguntado se queria ir com ele, talvez fosse, mas não perguntou. Foi bom, foi uma boa experiência, voltou e está tudo bem”, comentou o técnico, falando também da imagem do avançado com a protagonista da Guerra dos Tronos, Emilia Clarke.

Mo Salah is just the 3rd @LFC player to score 20+ #PL goals in consecutive seasons for the club, after Robbie Fowler (94/95 & 95/96) & Luis Suarez (12/13 & 13/14)#LIVHUD pic.twitter.com/ISRE7URilc — Premier League (@premierleague) April 26, 2019

Em paralelo, a goleada do Liverpool teve outras duas particularidades: é a primeira vez que o conjunto da cidade dos Beatles tem dois avançados com 20 ou mais golos (Salah e Mané) e, em paralelo, a primeira vez que ganha com cinco golos apontados por jogadores africanos – além do egípcio, o senegalês Mané também bisou e o guineense Naby Keita tinha inaugurado o marcador. Tudo sem Roberto Firmino em campo, avançado brasileiro que apresentou algumas queixas físicas e ficou de fora, tendo em vista também o jogo da próxima quarta-feira em Camp Nou frente ao Barcelona para a Liga dos Campeões.

20 – Liverpool have become the first club to have two players score 20+ goals in a single Premier League season (Mane and Salah) since the Reds themselves also did so in 2013-14 (Suarez and Sturridge). Duos. #LIVHUD pic.twitter.com/hRJfbXDeyP — OptaJoe (@OptaJoe) April 26, 2019

A luta pela conquista da Premier League continua assim ao rubro, com o Liverpool a saltar de novo para a liderança à condição com 91 pontos, mais dois do que o Manchester City que joga apenas no domingo frente ao Burnley depois do triunfo alcançado a meio da semana no dérbi com o United. E para se ter ideia da competitividade da edição deste ano, basta recordar que, desde 1993, 91 pontos chegariam para ser campeão em 20 ocasiões – sendo que faltam ainda duas jornadas por disputar…

???? @LFC are now on 91 points… ???? 91 points would have won the @PremierLeague in: ✅1993

✅1995

✅1996

✅1997

✅1998

✅1999

✅2001

✅2002

✅2003

✅2004

✅2007

✅2008

✅2009

✅2010

✅2011

✅2012

✅2013

✅2014

✅2015

✅2016 ???? They still have 2 matches to play. pic.twitter.com/LxmJe5l9SB — SPORF (@Sporf) April 26, 2019

Continuar a ler