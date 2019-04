Abril também foi de revolução para o Famalicão, que volta à Primeira Liga 25 anos depois

A derrota do Famalicão na Covilhã, a meio de março, fez soar alguns alarmes no clube. A equipa continuava nos lugares que davam acesso à subida de divisão mas a vantagem em relação a Estoril e Académica, os perseguidores mais diretos, estava a ficar cada vez mais curta. Foi nesse momento que os responsáveis tomaram uma complicada decisão, rescindindo com o técnico Sérgio Vieira e apostando em Carlos Pinto, que já antes colocara o Santa Clara no escalão principal. Menos de um mês e meio depois, a decisão foi mesmo acertada e o conjunto de Famalicão confirmou o regresso à Primeira Liga após 25 anos de ausência.

Desde que o novo treinador assumiu o comando da equipa, o Famalicão foi somando vitórias consecutivas. Cova da Piedade, Leixões, Académica, Benfica B. Esta manhã, em mais um jogo de casa cheia com milhares de pessoas a colorirem o Municipal com bandeiras, o quinto triunfo seguido frente ao V. Guimarães B por 4-1 praticamente sentenciou a anunciada subida de divisão. Os jogadores, técnicos e restante staff almoçaram perto do recinto e ficaram à espera do resultado da deslocação do Estoril a Penafiel para fazerem a festa – uma festa confirmada com a derrota sofrida pelos canarinhos por 4-2.

