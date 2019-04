Agora é com eles: a opinião de quem já votou, nas ruas de Madrid

María del Carmen votou no Vox para castigar no PP. Miguel votou no PP para não dar força ao Vox. José votou no Podemos para puxar o PSOE à esquerda e fugir à extrema-direita. Borja votou no Vox para puxar a direita para uma solução mais ríspida contra os independentistas catalães. Noelia deixou de votar no Podemos para escolher o PSOE, o partido de Pedro Sánchez, por achar que tem um líder mais moderado. E Maribel votou no PP precisamente para afastar Pedro Sánchez do poder.

Em Espanha, quase parece que já não se vota porque sim: vota-se antes num partido com esperança de que ele consiga influenciar os outros à sua volta. É um puzzle difícil de montar, mas ao qual os eleitores já parecem estar habituados, vestindo a pele de verdadeiros estrategas políticos.

Falámos com seis espanhóis este domingo, horas antes de as urnas fecharem. Conheça as opiniões (e o voto) de cada um, nesta fotogaleria:

