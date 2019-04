Boavista vence Moreirense e fica mais perto da manutenção na I Liga

O Boavista venceu este domingo na receção ao Moreirense, por 3-1, em jogo da 31.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, e ficou mais perto da manutenção na competição.

Com este triunfo, selado com os golos do nigeriano Obiora, aos 26, do gambiano Yusupha, aos 81, e do argentino Falcone, aos 86, os ‘axadrezados’ subiram ao 13.º lugar, com 35 pontos, mais quatro do que o Desportivo de Chaves, 16.º e primeira equipa na zona de despromoção.

Aos 90+3, o argelino Halliche ainda reduziu para o Moreirense, que não vence há três jogos e permanece no quinto posto, com 49.

