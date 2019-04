Entre protestos de Sp. Braga e FC Porto, até Villas-Boas falou do primeiro penálti: “Ridículo”

A goleada do Benfica em Braga pode ter sido um passo decisivo dos encarnados para o título mas a forma como os números foram atingidos motivaram muitos protestos não só dos minhotos, que ficaram praticamente afastados da luta pelo terceiro lugar do Campeonato, mas também do FC Porto, concorrente direto das águias, e o seu ex-treinador André Villas-Boas.

“Mais uma jornada, mais uma demonstração da falência da arbitragem em Portugal, da incoerência dos seus critérios e da sua clara interferência na classificação em prol do status quo vigente”, referiram os arsenalistas em comunicado, puxando também o encontro do Sporting com o V. Guimarães nesta jornada. “Este domingo, contra o SL Benfica, assistimos a mais um rol de decisões inacreditáveis em prejuízo do SC Braga. Desde logo, um penálti por assinalar por jogo perigoso com contacto sobre Paulinho (17′). Aos 57′, porém, seria indevidamente marcada grande penalidade a favor do SL Benfica, apesar de não existir falta de Esgaio. Tão instável como o critério técnico foi o critério disciplinar, com João Félix (61′) e Florentino (78′ e 79′) a escaparem a claras infrações merecedoras de segundo cartão amarelo”, acrescentaram sobre o jogo com as águias.

“Nos momentos de decisão, o SC Braga foi sempre impedido de disputar o terceiro lugar, sendo também flagrante a forma como o nosso competidor direto foi constantemente favorecido, jornada após jornada, para que o topo da tabela refletisse a hierarquia crónica. Há bons árbitros em Portugal, mas há também uma notória incapacidade de renovar o sector e isso exige uma profunda reflexão do Conselho de Arbitragem”, finalizou, visando de novo o Sporting.

UM CAMPEONATO DESVIRTUADO Mais uma jornada, mais uma demonstração da falência da arbitragem em Portugal, da incoerência dos seus critérios e da sua clara interferência na classificação em prol do “status quo” vigente. Comunicado em ???? https://t.co/nUnbA0rcrl pic.twitter.com/AIiEEDJPXZ — SC Braga (@SCBragaOficial) April 28, 2019

Já a conta FC Porto Media no Twitter deixou apenas a frase “Isto foi às claras para toda a gente ver. Tirem as vossas conclusões” a acompanhar um vídeo onde compara as grandes penalidades assinaladas por Tiago Martins a favor do Benfica por falta sobre João Félix e mão de Bruno Viana com dois lances envolvendo Marega e Rúben Semedo no Rio Ave-FC Porto da última sexta-feira, onde Artur Soares Dias considerou que não houve motivo para marcar qualquer grande penalidade.

Isto foi às claras para toda a gente ver. Tirem as vossas conclusões pic.twitter.com/mj1gllLc4l — FC Porto Media (@MediaPorto) April 28, 2019

Nem André Villas-Boas, antigo treinador dos azuis e brancos que continua sem treinar depois da saída dos chineses do Shanghai SIPG, passou ao lado das principais incidências do encontro, escrevendo na sua conta das redes sociais a palavra “Ridículo” com a imagem do lance entre João Félix e Ricardo Esgaio que originou o golo do empate através de um penálti.

Na conferência de imprensa, Bruno Lage, técnico do Benfica, recusou comentar lances e arbitragens por considerar que é necessário “dar credibilidade a todos os setores”. “Não comento arbitragens, estamos a passar um momento muito difícil no futebol português. Aos treinadores, aos jogadores, aos árbitros, ao VAR, às direções… não podemos criar problemas. Alguns adeptos começam a afastar-se do futebol e tenho medo que alguns clubes deixem de existir. Temos menos gente no futebol e temos de fazer disto a nossa indústria, caso contrário vamos ter meia dúzia de treinadores, de jogadores, de árbitros e de jornalistas. Ficamos todos em perigo”, referiu.

