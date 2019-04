Modelo brasileiro morre subitamente em desfile da semana de moda de São Paulo. Evento não foi interrompido

Um modelo brasileiro de 26 anos morreu subitamente no sábado durante um desfile da semana de moda de São Paulo, anunciaram os organizadores. Ainda assim, o evento prosseguiu e no final fez-se um minuto de silêncio. Esta decisão está a ser criticada nas redes sociais.

“O SPFW [São Paulo Fashion Week] acaba de receber a notícia do falecimento do modelo Tales Soares, que teve um mal súbito durante o desfile da Ocksa”, uma marca brasileira, anunciaram os organizadores num comunicado, sem detalhar as causas do óbito. “Ele foi prontamente atendido pela equipa de socorristas do evento e em seguida levado ao hospital, mas infelizmente não resistiu”, acrescentou o SPFW no comunicado, apresentando as condolências à família.

O jovem, cujo nome artístico era Tales Cotta, desmaiou quando se virou para sair da ‘passerelle’, perante dezenas de espectadores estupefatos, segundo informações da imprensa local. A Ocksa revelou na sua conta no Instagram estar “consternada” com a notícia da morte.

Testemuhas dizem que os participantes do evento, por pensarem que se tratava de uma performance do desfile, demoraram a reagir, mas que a equipa de socorristas não terá demorado mais de três minutos a prestar assistência. Na sequência, a transmissão dos desfiles foi cortada, mas depois tudo prosseguiu.

As marcas que desfilaram após ser conhecido o falecimento do modelo fizeram um minuto de silêncio antes de desfilarem. A São Paulo Fashion Week, o evento de moda mais importante da América Latina, teve início a 22 de abril e terminou no sábado. O facto de o evento não ter sido interrompido depois da morte de um dos modelos está a gerar consternação nas redes sociais, acusando mesmo o mundo da moda de ser um “mundo cruel”.

Que mundo cruel o da moda. Após a morte do modelo Tales Cotta, o desfile continuou normalmente. Em nota, SPFW postou uma breve declaração de luto. pic.twitter.com/ye1VElXSCv — michel (@gramich) April 28, 2019

Esse foi o final do desfile da #OCKSA no #SPFWN47. O modelo Tales Cotta, da Base Mgt e All Models Management foi socorrido, porém o desfile continuou. O @SPFW continuou. O estilista sorri. pic.twitter.com/EX15eNr1J9 — Maladie (@MaladieAltaModa) April 28, 2019

Segundo o agente do modelo à Globo,o modelo preparava-se para se estrear em junho em Milão e tinha já dois desfiles agendados. Rogério Campaneli disse mesmo que esta semana ele iria fazer um anúncio para a Shell, mas como era vegetariano estavam a tentar encontrar um hamburguer que pudesse consumir naquela publicidade.

O gerente garantiu que o modelo não consumia drogas e que, já no hospital, o informaram que ele morreu ainda na passadeira, onde ainda foi socorrido por uma equipa de primeiros socorros, depois de ter tombado perante o olhar de todos, Depois de retirado do local, o evento prosseguiu.

Os médicos suspeitam que Tales pudesse ter algum problema congénito. Pelos vídeos, eles acreditam que ele morreu na passarela. Foi tudo tão rápido: ele deu um beijo no amigo que estava mais atrás na fila, nos bastidores, andou e caiu…”, disse o agente.

A revista Veja já fez um perfil do rapaz de 26 anos. Era a segunda vez que Tales Cotta participava de sua segunda São Paulo Fashion Week (SPFW). Nascido em Minas Gerais, começou a trabalhar com a Base MGT, agência de modelos e atores de São Paulo, em setembro de 2018. No site da agência, ele é descrito como um modelo de “olhos verdes e cabelo platinado”.

Neste sábado, Cotta fazia seu segunda desfile na edição atual da SPFW. Na sexta-feira 26, o modelo desfilou para a grife Ratier. O mineiro também trabalhou para o estilista Felipe Fanaia e para as marcas Age e C&A.

Numa publicação de 26 de outubro de 2018, Cotta escreveu sobre a emoção de ter participado de sua primeira SPFW, na edição anterior à atual. Para o jovem, era um “sonho” realizado. “Hoje foi superação. É olhar pra trás a cada dia e dizer: ‘Não desista’”, escreveu. “Amigxs que acompanham e torcem por mim: esse sonho é nosso e foi concluído com sucesso. Seguimos.” Antes de tombar no desfile, onde terá sofrido de morte súbita, o modelo pôs uma imagem sua no Instagram.

