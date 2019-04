Monção. Eleições intercalares em Pias com uma única lista

Uma lista única do PSD, liderada por José Alberto Campos, vai este domingo a votos nas eleições intercalares na freguesia de Pias, no concelho de Monção, distrito de Viana do Castelo. As eleições intercalares foram marcadas a 13 de fevereiro, estando a freguesia de Pias em gestão corrente desde julho de 2018, depois de os sete eleitos pelo movimento Unidos por Pias (UPP) terem renunciado ao mandato.

Nas eleições autárquicas de outubro de 2017, Cátia Alves foi eleita com 79,4% pelo Grupo de Cidadãos Eleitores Unidos por Pias, única lista que se apresentou ao ato eleitoral.

Edmundo Agostinho Correia, um dos três elementos nomeados para a comissão administrativa que conduz a freguesia até às eleições deste domingo, explicou em fevereiro à Lusa que Cátia Gonçalves alegou “incompatibilidade” de exercer o cargo de autarca com as funções de chefe da divisão de Águas, Saneamento e Ambiente na Câmara de Monção que, entretanto, assumiu após ter vencido um concurso aberto por aquela autarquia do distrito de Viana do Castelo.

Edmundo Agostinho Correia, anterior presidente daquela freguesia e número dois na lista de Cátia Gonçalves viu-se “impedido”, pela lei de limitação de mandatos, de assumir a liderança daquela autarquia com cerca de 1.200 habitantes e cerca de 890 eleitores, mas integra agora a lista única do PSD.

Já em fevereiro, o membro da comissão administrativa adiantava à Lusa ter conhecimento da existência de “apenas uma lista” candidata às eleições intercalares, revelando que integraria essa equipa, como número dois.

