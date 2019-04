Sánchez precisa do Podemos e dos separatistas para governar. O que dizem as sondagens

Pedro Sánchez terá de garantir pelo menos o apoio do Podemos e dos partidos separatistas — como a ERC, da Catalunha, e o PNV, do País Basco — para continuar a governar, de acordo com as três sondagens publicadas pela comunicação social espanhola esta noite. A TVE, a rádio COPE e o jornal El Español publicaram as últimas sondagens às 20h de Madrid (19h em Lisboa), no momento em que as urnas fecharam em praticamente todo o país, à exceção das ilhas Canárias, onde os eleitores ainda votam por mais uma hora.

As três sondagens dão a vitória sem maioria absoluta ao PSOE. A pior das hipóteses surge na sondagem da COPE, atribuindo aos socialistas um mínimo de 105 deputados, e a melhor na da TVE, com 121 deputados — sempre longe dos 176 necessários para ter maioria no Congresso. A coligação Unidas Podemos, que de acordo com as sondagens elege entre 42 e 60 deputados, poderá ajudar — e, olhando apenas para as margens máximas, pode até ser suficiente para garantir a governação.

Mas o mais provável é que o atual Presidente de Governo precise também do apoio dos partidos separatistas, como a ERC (Esquerda Republicana da Catalunha) ou o PNV (Partido Nacionalista Basco) — que apoiaram a moção de censura em junho de 2018 contra Mariano Rajoy, permitindo que Sánchez subisse à liderança do governo.

Já à direita, as três sondagens apontam para a quase impossibilidade de uma aliança governativa. Olhando apenas às margens máximas na sondagem da TVE, a melhor esperança dos partidos da direita (PP, Ciudadanos e Vox) é de 160 deputados. A do El Español dá-lhes, no máximo, 167 deputados. Só a da COPE lhes dá, na melhor das hipóteses, 177 deputados — apenas dois acima do número mínimo para a maioria do Congresso. À direita, o destaque vai para o Vox, partido de extrema-direita que surgiu em 2013 nas eleições da Andaluzia, e que se preparar para eleger quatro dezenas de deputados para o parlamento espanhol.

Estes são os valores completos das três sondagens publicadas esta noite:

TVE

PSOE: 28,10% (116 a 121 deputados)

PP: 17,8% (69 a 73 deputados)

Unidas Podemos: 16,10% (42 a 45 deputados)

Ciudadanos: 14,40% (48 a 49 deputados)

Vox: 12,10% (36 a 38 deputados)

ERC: 3,3% (13 a 14 deputados)

PNV: 1,3% (6 deputados)

COPE

PSOE: 26,8% (105 a 120 deputados)

PP: 18,3% (67 a 77 deputados)

Unidas Podemos: 16,8% (45 a 60 deputados)

Ciudadanos:14,2% (40 a 50 deputados)

Vox: 12,7% (35 a 50 deputados)

ERC: 3,1% (13 a 15 deputados)

PNV: 1,2% (5 a 6 deputados)

El Español

PSOE: 27,9% (114 a 120 deputados)

PP: 17,9% (74 a 79 deputados)

Unidas Podemos: 16,5% (44-50 deputados)

Ciudadanos: 16% (49 a 55 deputados)

Vox: 11% (29 a 33 deputados)

ERC: 2,8% (10 a 11 deputados)

PNV: 1,2% (5 a 6 deputados)

Continuar a ler