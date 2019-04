Ténis. Cinco histórias pouco conhecidas sobre o Estoril Open

O Millennium Estoril Open vai para a quinta edição e parte com a expectativa elevada depois da vitória de João Sousa o ano passado. São cinco edições do torneio que sucedeu ao antigo Estoril/Portugal Open e que mudou de localização, do Jamor para o Clube Ténis do Estoril. Na antevisão do quadro principal desta edição, estas são cinco histórias pouco conhecidas do único evento português na primeira divisão do ténis mundial.

O superagente Jorge Mendes é um dos acionistas do evento

Quando João Lagos perdeu a licença do ATP para organizar o torneio, três entidades juntaram-se para manter o circuito mundial de ténis em Portugal. A U.COM, uma empresa alemã de eventos e de comunicação desportiva, que é representada pelo atual diretor do torneio, João Zilhão; Benno Van Veggel, um empresário alemão ligado ao imobiliário mas com uma forte relação com o ténis – é um dos donos do Lisboa Racket Center; e a Polaris Sport, a empresa do superagente do futebol, Jorge Mendes, que é responsável pela gestão de direitos de imagem de vários atletas.

Estas três entidades formaram a 3Love, a empresa detentora da licença para promover o Estoril Open no circuito mundial ATP. Com a entrada da Polaris Sports, Jorge Mendes tornou-se acionista do evento. Quando apostou no ténis, a Polaris Sports passou também a gerir a carreira do melhor tenista português de sempre, João Sousa, com resultados que têm estado à vista: para além dos feitos desportivos, o tenista passou a contar com o apoio de mais marcas e conquistou maior notoriedade mediática.

Os melhores da arbitragem são portugueses e também marcam presença

Para além de contar com a presença de alguns dos melhores tenistas da atualidade, o Estoril Open conta também com alguns dos melhores responsáveis da arbitragem mundial, alguns deles portugueses. Carlos Ramos e Mariana Alves são considerados dos melhores árbitros de cadeira do mundo e vão marcar presença na competição portuguesa, bem como Carlos Sanches, que é um dos supervisores do circuito e que tem sido o responsável pelo Estoril Open desde o inicio.

Carlos Ramos e Mariana Alves já arbitraram dezenas de finais de torneios do Grand Slam. Carlos Ramos é um dos poucos árbitros no mundo que já arbitrou as finais dos quatro Majors, ao qual se junta ainda uma final olímpica (Londres 2012). Recentemente, o juiz português esteve envolvido numa polémica com Serena Williams.

A par dos dois juízes de cadeira, a cada evento do circuito mundial é designado um supervisor – que é o responsável por fazer a ligação entre a organização e os jogadores e por organizar a equipa de árbitros. Desde o inicio da atual versão do Estoril Open que o supervisor do Estoril Open é também ele um português. Carlos Sanches é um dos seis supervisores do ATP e é anualmente responsável por 20 a 25 torneios, como relatou em 2015 o Diário de Noticias.

Marcelo já foi ao torneio como “simples” adepto – e não foi só no Estoril

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, é amigo de João Lagos e para além de ter acompanhado de perto o antigo Estoril Open, viajava também o empresário para ver outros torneios (em particular Roland Garros, onde marcava presença quase religiosamente). Como adepto da modalidade, da qual chegou também a ser professor, Marcelo Rebelo de Sousa tem marcado presença institucional no Clube Ténis do Estoril desde que foi eleito Chefe de Estado.

A par dessa presença institucional, o Presidente da República tem dado, sempre que a agenda o permite, um ‘pulinho’ ao evento. Na edição do ano passado, Marcelo Rebelo de Sousa surpreendeu a equipa de protocolo do torneio, ao aparecer na bilheteira do Clube Ténis do Estoril para comprar bilhete para assistir a um jogo. Marcelo entrou no recinto, foi até ao court principal e viu uma parte de um encontro ao lado de vários turistas alemães (com quem falou na língua nativa).

Quando a equipa protocolar do torneio se apercebeu, foi ter com o Presidente para o convidar a ver a partida na área VIP. Marcelo recusou e pediu apenas uma sandes e um sumo, acabando por ver todo o jogo ao lado dos turistas que compraram bilhete para o mesmo setor, longe de imaginar que acabariam a discutir ténis com o Presidente da República de Portugal.

Dias depois, quando João Sousa ganhou o torneio, Marcelo voltou a surpreender, passando no Clube Ténis do Estoril para dar um abraço ao tenista português, que foi intercetado pelo Chefe de Estado a sair do banho, em tronco nu e apenas com uma toalha à volta da cintura.

Um português foi mais longe em quatro anos do que qualquer outro em 24

A versão anterior do Estoril Open – que nas últimas duas edições foi Portugal Open – não conseguiu em 24 anos registar um sucesso como o Millennium Estoril Open em quatro anos. O melhor resultado da versão anterior do único torneio português do circuito mundial de ténis foi a final de Frederico Gil em 2010, que perdeu frente ao espanhol Albert Montanes.

Frederico Gil perdeu por 6-2, 6-7 (4) e 7-5, depois de ter conseguido criar uma vantagem de 3-0 no último set, que acabou por desperdiçar. Em 24 anos, o resultado de Fred Gil – nome oficial no circuito –, foi o melhor de um português, num torneio que contou ainda com a participação da geração de Nuno Marques, João Cunha e Silva e Bernardo Mota.

Na atual versão do evento, João Sousa perdeu na ronda inaugural nos três primeiros anos – uma delas contra Rui Machado –, mas ao quarto ano acabou por conseguir o que nenhum outro português tinha conseguido: conquistar o troféu em solo nacional. Numa final frente ao norte-americano Frances Tiafoe, João Sousa venceu por duplo 6-4, caindo assim no pó-de-tijolo do Estoril, após conquistar o seu terceiro título ATP.

A zona VIP é montada em cima da piscina do clube

A última curiosidade diz respeito às infraestruturas do evento. Para quem estava habituado ao espaço amplo do Jamor, o Clube Ténis do Estoril teve que se adaptar às necessidades e às exigências de um torneio do circuito mundial. A necessidade de arranjar soluções levou a organização a montar a zona VIP – denominada de Slice Lounge –, em cima da piscina do Clube Ténis do Estoril.

É neste espaço, cuidadosamente montado, que são servidas durante uma semana mais de 9 mil refeições, aos convidados da organização e dos parceiros e patrocinadores do torneio. O espaço VIP do Estoril Open, para além da zona de exposição e de bar, tem uma zona de refeições com vista para o court principal, onde serve almoços e jantares (nos dias em que decorrem sessões noturnas).

O espaço obriga assim a organização a cuidados especiais, devido ao número máximo de pessoas permitidas naquele espaço ao mesmo tempo, seguindo as instruções das autoridades competentes.

O quadro principal do Millennium Estoril Open decorre entre os dias 29 de abril e 5 de maio, no Clube Ténis do Estoril e tem como principais ‘estrelas’: o português, João Sousa, Stefanos Tsitsipas, Fábio Fognini, Gael Monfils, entre outros.

