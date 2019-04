Morreu John Singleton, o mais jovem realizador e primeiro afro-americano a ser nomeado para um Óscar

John Singleton, realizador norte-americano, morreu esta segunda-feira aos 51 anos, noticia a CNBC. O mais jovem realizador nomeado para os Óscares por “A Malta do Bairro (Boyz N the Hood)” sofreu um enfarte a 17 de abril e estava internado desde então, ligado a uma máquina de suporte de vida. A notícia foi confirmada, após alguns relatos contraditórios ao longo desta segunda-feira. Singleton foi também realizador do filme Velocidade + Furiosa, o segundo da desta sério protagonizado pelo ator Paul Walker que também já morreu.

A família do realizador disse ao Deadline que a máquina seria desligada esta segunda-feira. “É com grande pesar que anunciamos que o nosso querido filho, pai e amigo, John Daniel Singleton, deixará de estar ligado à máquina de suporte de vida”, anunciou um porta-voz da família. “Esta foi uma decisão difícil, tomada e pensada ao longo de vários dias pela nossa família e com os cuidadosos conselhos dos médicos do John”, continuou a mesma fonte.

O familiar lembrou Singleton como “um prolífero e inovador realizador que mudou e abriu portas em Hollywood”.

