Corpo de Caroline Bittencourt encontrado. Modelo brasileira estava desaparecida após cair de embarcação

O corpo encontrado esta tarde de segunda-feira, na praia das Cigarras, no estado brasileiro de São Paulo, pertence à modelo brasileira Caroline Bittencourt que estava desaparecida desde domingo, após cair de uma embarcação, de acordo com informação avançada pelo G1, que cita o sogro da modelo Alfredo Sistini. Deixa uma filha de 17 anos.

A modelo de 37 anos desapareceu na tarde de domingo, quando fazia um passeio de barco com o marido, Jorge Sistini — com quem casou em janeiro deste ano —, no canal entre o município de São Sebastião e o arquipélago de Ilhabela. O casal foi surpreendido quando a embarcação foi atingida por ventos de mais de 100km/h. A modelo acabou por cair ao mar e o marido, segundo o seu relato às autoridades, saltou para a tentar salvar.

A agente da modelo, Andréia Boneti, contou à Folha de São Paulo que terá sido Caroline Bittencourt a saltar para o mar, numa tentativa de salvar a sua cadela, uma spitz branca, que tinha caído devido à tempestade. Passeios de barco como este eram, segundo a mesma fonte, frequentes, porque o marido tinha uma casa em Ilhabela.

Após mais de duas horas à procura da mulher, sem sucesso, Jorge Sistini acabou por ser resgatado por uma embarcação que passava no local. O marinheiro Roberto Tenório recordou à G1 que saiu de Ilhabela ao final da tarde de domingo e, no caminho, viu uma mão a acenar e a a pedir “socorro”. Roberto Tenório contou que Jorge Sistini “estava muito nervoso” e em “estado de choque” e teve de o acalmar para perceber o que se tinha passado.

Ele estava em pânico e cansado. Ele ficou duas horas à deriva procurando a esposa. Disse que precisava encontrá-la. Ainda dei uma procurada antes de voltar para o Iate Clube, mas não encontramos. A última vez que ele a viu, foi quando ela afundou”, disse ainda o marinheiro.

A embarcação foi encontrada ao final da manhã desta segunda-feira perto da praia de Massaguaçu, no município de Caraguatatuba — a cerca de 40 quilómetros do local do acidente. O catamarã de cerca de cinco metros de comprimento foi encontrado virado ao contrário, tendo sido rebocado para uma marina.

Muitas outras embarcações viraram no mesmo dia, devido a uma movimentação atípica de uma massa de ar frio vinda do sul do país que levou o município de Ilhabela a declarar estado de emergência na manhã de segunda-feira. A queda de cerca de 300 árvores provocada pelos ventos fortes que se fizeram sentir deixou mais de 17 mil habitantes da ilha sem energia elétrica. Outra embarcação com seis pessoas — entre elas, uma bebé de nove meses — também naufragou, mas todos os passageiros foram encontrados com vida.

A expulsão do casamento de Ronaldo Fenómeno e os relacionamentos com milionários

A modelo desfilou em Itália para estilistas como Valentino Garavani e Roberto Cavalli. Foi também apresentadora de televisão no Brasil. Trabalhou na RedeTV!, como repórter do programa Top Report e na RecordTV, com a rubrica “Sete Segredos” do programa “Hoje em Dia”.

Caroline Bittencourt tornou-se conhecida em 2005, devido a um episódio polémico no casamento de Daniela Cicarelli com Ronaldo Fenómeno, jogador brasileiro que fez carreira na Europa. A modelo foi acompanhada pelo namorado da altura, o empresário milionário Álvaro Garnero — amigo de Ronaldo Fenómeno e convidado para a festa— mas foi impedida de entrar no casamento num castelo, em França, porque não teria convite.

Nunca se soube ao certo o que motivou a expulsão, mas vários jornais chegaram a apontar o facto de tanto Daniela Cicarelli como Caroline Bittencourt terem tido, anteriormente, um relacionamento com o empresário brasileiro João Paulo Diniz. Curiosamente, João Paulo Diniz tinha, aliás, tido um relacionamento anteriormente com outra modelo brasileira que morreu afogada, após a queda do helicóptero do empresário, onde seguia o casal, também no município de São Sebastião, em São Paulo.

Estou gravando o 50 por 1 em Bahamas, está meio complicado funcionar com essa notícia, não sei nem se consigo escrever. Carol foi parte importante da minha vida por cinco anos. Começamos juntos na TV. Ambos tínhamos filhos pequenos, ambos vimos essas crianças crescendo. pic.twitter.com/uiSLPZ98P2 — Alvaro Garnero (@AlvaroGarnero) April 29, 2019

O relacionamento de cinco anos com o milionário brasileiro Álvaro Garnero terminou em 2009. O empresário e apresentador de televisão já veio lamentar a morte de Caroline Bitterncourt, através de uma publicação nas redes sociais. “Carol foi parte importante da minha vida por cinco anos. Começamos juntos na TV. Ambos tínhamos filhos pequenos, ambos vimos essas crianças crescendo”, escreveu, acrescentado noutro tweet: “Ambos crescemos juntos”.

