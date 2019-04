Dia Mundial da Dança é assinalado esta segunda-feira em todo o país

O Dia Mundial da Dança, que se assinala esta segunda-feira, vai ser celebrado no país, de Guimarães a Faro, com atividades como espetáculos, aulas e oficinas para profissionais o público em geral.

O Dia Mundial da Dança, instituído pelo Comité Internacional da Dança (CID) da UNESCO (Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura) em 1982, é celebrado na data de nascimento do bailarino, mestre de bailado e autor da obra teórica “Lettres sur la Danse”, Jean-Georges Noverre (1727-1810), considerado um dos pioneiros da dança moderna.

Por todo o país, companhias e grupos de dança, escolas e associações realizam espetáculos e oficinas para o público em geral, com o objetivo de festejar uma arte cuja universalidade é destacada pelas instituições internacionais como o CID.

A Companhia Nacional de Bailado (CNB) vai celebrar a data com uma programação de espetáculos e atividades em quatro cidades, em simultâneo: Aveiro, Leiria, Lisboa e Faro.

Em Lisboa, no Teatro Camões, a CNB apresentará um programa inédito que pretende dar a conhecer ao público os bastidores da companhia, com visitas guiadas a partir das 15:00, e a possibilidade de assistir a uma aula dos bailarinos, às 19:00.

De acordo com a CNB, depois da aula dos bailarinos, a ter lugar no palco do teatro, serão realizados ensaios comentados de duas novas criações: “Annette, Adele e Lee”, e “Madrugada”, dos coreógrafos Rui Lopes Graça e Victor Hugo Pontes, respetivamente.

As celebrações da CNB estendem-se, no mesmo dia, a Aveiro, onde a companhia apresentará o espetáculo “A Perna Esquerda de Tchaikovski”, de autoria de Tiago Rodrigues, e que conta com a interpretação da bailarina da CNB Barbora Hruskova e do pianista Mário Laginha, também autor da música original deste espetáculo.

No âmbito de um trabalho que tem vindo a desenvolver junto das escolas de dança em Portugal, a CNB irá também promover ‘masterclasses’ de técnica de dança clássica em Aveiro, Leiria e Faro.

No Porto e em Vila Nova de Gaia prossegue o festival Dias Da Dança, que esta segunda-feira leva espetáculos nacionais e internacionais a vários espaços das duas cidades, e continua até 12 de maio.

No Centro Cultural Vila Flor, em Guimarães, o coreógrafo norte-americano Merce Cunningham (1919-2009) vai ser alvo de um espetáculo de homenagem, nos 100 anos do seu nascimento, no solo intitulado “Not a moment too soon”, interpretado por Trevor Carlson, o último diretor da companhia de Cunningham.

Considerado um dos criadores que mudaram os rumos da dança moderna, Merce Cunningham criou mais de 200 coreografias e entre os seus colaboradores figuraram John Cage, Jasper Johns, Andy Warhol e Robert Rauschenberg.

Também a Companhia de Dança de Almada está a apresentar um programa de espetáculos e atividades a decorrer desde sexta-feira, que se prolongam até 03 de maio para assinalar o Dia Mundial da Dança.

No Cine Teatro Sede da Academia Almadense, realiza-se uma sessão comemorativa para reflexão sobre o impacto das atividades da Companhia de Dança de Almada (Ca.DA) ao longo de quase 30 anos de trabalho na cidade, com a presença da fundadora e diretora, Maria Franco.

Nesta sessão serão apresentados alguns vídeos sobre o trabalho da companhia e extratos coreográficos ao vivo.

Em Torres Novas, o Dia Mundial da Dança será festejado com programas de instituições do concelho – a Escola de Dança Rita Assis e O Corpo da Dança de Marta Tomé – que, através de dois percursos diferentes pelas ruas da cidade, realizam apontamentos artísticos, entre as 17:00 e as 19:00.

