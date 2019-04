Espanha. Veja aqui os resultados das eleições

Este domingo, o PSOE de Pedro Sánchez foi o vencedor das eleições de Espanha, com quase 7,5 milhões de votos dos espanhóis (28,8%) e 123 deputados eleitos. Os resultados não foram, no entanto, suficientes para os socialistas alcançarem a maioria absoluta, o que os obriga a uma negociação com outros partidos para formar Governo. Por outro lado, a extrema-direita está de volta ao Parlamento, 40 anos depois, com o Vox a conseguir 2,67 milhões de votos e a eleger 24 deputados.

(Veja abaixo os resultados das eleições espanholas de 2019, bem como a comparação com as de 2016)

