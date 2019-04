Futebolista internacional checo Josef Sural morre em acidente de autocarro

Josef Sural, internacional da seleção da República Checa ao serviço do turco Alanyaspor, morreu esta segunda-feira num acidente de autocarro, quando regressava de um jogo com o Kayserispor. Há mais seis feridos hospitalizados em consequência deste acidente, que se acredita ter acontecido porque adormeceu ao volante o condutor de um pequeno autocarro que Sural e outros colegas alugaram para regressar do jogo.

Sural foi levado para o hospital mas acabou por não resistir aos ferimentos. Tinha 28 anos e tinha acabado de ter um filho.

Foi o presidente do clube turco que explicou que a causa mais provável do acidente foi o adormecimento do motorista, que também está entre os feridos. Além do avançado checo, que veio do Sparta Praga, estavam no autocarro vários outros jogadores do Alanyaspor, incluindo o ex-internacional inglês Steven Caulker e o avançado Papiss Cisse, que se transferiu para a Turquia vindo do Newcastle United.

Alguns jogadores decidiram recorrer a um transporte mais cómodo para fazer a viagem durante a noite, e foi esse mini-autocarro que se despistou a cerca de cinco quilómetros de Alanya, numa zona costeira da Turquia. Josef Sural tinha acabado de ter um bebé, tendo mesmo festejado o último golo que marcou com o gesto de chupar o seu próprio dedo polegar, dedicando o golo ao seu filho.

Czech international Josef Sural lost his life after a minibus carrying players from Aytemiz Alanyaspor crashed while returning from an away match. Rest in peace… pic.twitter.com/xdFpjgNoVs — Photos of Football (@photosofootball) April 29, 2019

