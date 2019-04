Hatch: conheça a marca de roupa que conquistou Meghan Markle durante a gravidez

A simplicidade e o carácter versátil das roupas da Hatch terão conquistado Meghan Markle. Prestes a dar à luz o primeiro filho, a duquesa de Sussex acendeu o foco sobre a marca norte-americana, aparentemente já uma favorita entre celebridades como Jessica Alba, Khloe Kardashian e Amy Schumer. O dia 10 de janeiro foi um dos momentos em que a escolha da princesa recaiu sobre uma destas peças. O vestido preto, de 218 dólares (195 euros), foi usado para visitar a Smart Works, uma associação apoiada por Meghan e que providencia consultoria de imagem a mulheres desempregadas com entrevistas agendadas. Combinou-o com um casaco bege Oscar de La Renta e com uns sapatos de salto alto Gianvito Rossi.

Afinal, o que é que a Hatch tem de tão especial? Fundada em 2011 por Ariane Goldman, as suas roupas são desenhadas para mulheres, estejam elas grávidas ou não. De forma a contornar os visuais que, regra geral, são pouco apelativos, a marca aposta em peças intemporais, que possam ser usadas em diversas ocasiões. Prova disso é o facto de, na loja online, todas as peças poderem ser vistas em modelos com e sem barriga de grávida. “Quando estava grávida, nenhuma marca falava para mim, por isso quis ser eu a começar essa conversa”, afirmou Goldman, numa entrevista dada à Forbes, em outubro do ano passado.

Da roupa, o negócio expandiu-se para a cosmética, com a Hatch Mama, linha de produtos de beleza feitos unicamente com ingredientes naturais. Na mesma entrevista, Ariane Goldman, que antes de ser empresária foi uma executiva de Wall Street, revelou que 97% das fórmulas seguidas em laboratório são compostas por ingredientes botânicos.

Antes de fundar a Hatch, Goldman já tinha criado a sua própria marca de roupa para noivas. Hoje, com o sucesso deste guarda-roupa chique e minimalista para mães, a empresária prepara-se para ver o negócio crescer (a primeira loja abriu em Nova Iorque no final de 2017). Na última semana, foi anunciada a chegada de uma pop-up store dentro da Nordstrom, gigante da moda online, com uma seleção de best-sellers. Dos Estados Unidos para o mundo, os visuais de grávida de Meghan Markle nunca estiveram tão à mão de semear. Os preços da coleção, agora disponível nos quatro cantos do mundo, vão dos 11 aos 565 euros. Inclui produtos de beleza, vestidos, fatos de banho e biquínis, roupa interior, acessórios de moda e estacionário.

“Estamos muito felizes por colaborar com a Nordstrom e por fortalecer e expandir esta comunidade que criámos online e através das nossas lojas físicas em Nova Iorque e em Los Angeles. Mal posso esperar para apresentar o nosso mundo aos clientes da Nordstrom”, afirmou Goldman através de comunicado, na última semana.

Enquanto isso, continua a contagem decrescente para o nascimento do bebé real. O filho ou filha de Meghan e Harry, que completam um ano de casamento no próximo dia 19 de maio, pode nascer a qualquer momento. A especulação é mais do que muita — no que toca a possíveis nomes, mas também ao local do nascimento. Tudo leva a crer que será numa hospital público e sem a exposição mediática dos três filhos de William, à frente de Harry na linha de sucessão ao torno britânico.

Continuar a ler