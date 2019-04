Marcelo: “Aquilo que é bom para a Espanha é bom é naturalmente bom para Portugal”

Ainda em visita de Estado à China, Marcelo Rebelo de Sousa não quis comentar as eleições espanholas que tiveram lugar este domingo, por ser “um assunto da vida política espanhola”. No entanto, o Presidente da República deixou o desejo de que “a Espanha continue o seu percurso como uma grande democracia, como uma grande economia, como um grande país irmão vizinho e, portanto, com uma projeção na Europa e no mundo, que é indiscutível”.

Este domingo, o PSOE do primeiro-ministro Pedro Sánchez saiu como o grande vencedor, com quase 7,5 milhões de votos dos espanhóis (28,8%) e 123 deputados eleitos. Os resultados não foram, no entanto, suficientes para se alcançar a maioria absoluta, o que leva os socialistas a terem que negociar com outros partidos para formar Governo. Por outro lado, a extrema-direita está de volta ao Parlamento, 40 anos depois, com o Vox a conseguir 2,67 milhões de votos e a eleger 24 deputados.

Marcelo Rebelo de Sousa garante que esta indefinição política que se vive em Espanha não vai afetar as relações com Portugal. “As relações entre dois países nunca são afetadas pela evolução democrática em qualquer um deles“, sublinhou o chefe de Estado português, acrescentando que “aquilo que é bom para a Espanha é bom para a Europa e é naturalmente bom para Portugal”.

